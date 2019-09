La síndica les estorba en Ahome

El acuerdo de pedir al Congreso del Estado destituir a la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, puso en evidencia que los regidores siguen de levantadedos y estar al servicio del alcalde Guillermo “Billy” Chapman.

Lo más extraño es que los regidores del PRI y PAS se sumaron a este linchamiento político con tal desatino que a muchos les entró el sospechosismo de que ya se alinearon al alcalde que hace todo por desbarrancar a Valenzuela que no se dobla a sus intereses, los cuales no son los más sanos.

Es más, lo dicho por el líder de Morena en Ahome, José Borunda, lo comparten algunos ahomenses: que quieren correr a la síndica procuradora para robar a gusto. Valenzuela ha mantenido una postura de independencia hacia el alcalde, lo que le costó que este presuntamente la amenazara de muerte, por lo que lo denunció penalmente. La quiso someter y esta no se dejó. Por el contrario, ella ha sido factor para que se inicien investigaciones contra funcionarios municipales que han hecho negocios al amparo del poder.

Por no quedarle de otra, el contralor Pável Castro ya le fincó responsabilidades a uno aunque no se quita la percepción de que es ser servil del alcalde. Por eso, no quieren a la síndica. Les estorba.