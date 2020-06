La síndica procuradora en alerta

No descartan que Chapman haga lo que hizo el alcalde de Culiacán Jesús Estrada: eliminar facultades de fiscalización a la síndica

Alerta. Se dice que la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, no está exenta de que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman le haga lo mismo que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada, le hizo a la síndica procuradora Sandra Matros Lara. En una sesión de Cabildo, Estrada sacó adelante la modificación del Reglamento Interior del Ayuntamiento para eliminarle facultades. Es decir, dejan a Matros Lara sin facultades para vigilar y fiscalizar a las dependencias, mucho menos al alcalde. Estrada y sus regidores “paleros” quieren que esté nomás de figurín. Esto alertó a los síndicos procuradores en otros municipios, entre ellos Valenzuela, quien no descarta que Chapman replique el caso de oscurantismo en la capital sinaloense. Para nadie es desconocido que Chapman ha querido someterla, a la que incluso le ha ejercido violencia política y de género. Dicen que a los señores de horca y cuchillo no les gusta rendirle cuentas a nadie.



Como desconocido. Con cálculo para el proceso interno de su partido para elegir candidatos y luego para las elecciones de 2021, el presidente del Partido Acción Nacional de Ahome, Ariel Aguilar, agarró como desconocido al alcalde Chapman. Y lo que sea de cada quien, le está resultando para elevar sus bonos como “líder opositor”. Es ya común que Aguilar cuestione el desempeño de Chapman con un mensaje que sí está llegando a los ahomenses. Cuando no es por una cosa es por otra, pero ahora lo trae de bajada por no dar la cara a los empresarios en la etapa más difícil de la contingencia para diseñar un plan de reactivación antes de que el problema se agrave más. Aguilar hasta grabó un video para poner pagado al alcalde, que había pedido una tregua política por la contingencia. Pues no se la dieron.



Bajo fuego. El alcalde Chapman no solo está bajo el fuego del líder panista sino también en el interior del Ayuntamiento los regidores opositores tienen un mayor activismo en su contra. Pronto se va a saber si a estos se les suma los regidores morenistas tras la llegada de Ramón López Félix a la bancada de este partido, que apoyó a Chapman llegar a la alcaldía, pero mal les pagó. La postura opositora no es gratuita porque el regidor priista Raúl Cota y el regidor pasista Fernando Arce también están en la ruta del 2021. Estos le atizan al fuego por los problemas en el servicio de agua potable y los altos cobros, lo que le está haciendo mucho daño a la administración chapmista. Y es que como en ninguna otra administración municipal se había dado tantas fallas en el servicio, lo que está explotando en forma mediática el regidor priista Raúl Cota. Y ni para dónde se hagan.



Opciones. Dicen que el líder de los electricistas, Domingo “Mingo” Vázquez, sigue con su activismo porque de una forma u otra quiere aparecer en las boletas electorales en el 2021. Eso lo aseguran sus seguidores porque el abanico de oportunidades lo tiene abierto. Su punto de partida es que tiene el apoyo del comisionado del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, para la candidatura a la alcaldía de Ahome. Sin embargo, Vázquez ha buscado otras opciones y también lo han buscado, como en el Partido Revolucionario Institucional, en Morena, entre otros. Muchos ven el escenario que el PT conserve la alianza con Morena y que le sigan respetando el que decida la candidatura a la alcaldía, como con Chapman. Dicen que esto es lo que espera “Mingo” Vázquez, pero que no descarta otros escenarios.



La causa. Los comerciantes, restauranteros, entre otros, tienen un discurso que le pega al gobierno: por qué a ellos les impiden abrir con medidas preventivas y a los negocios con venta de cerveza ni cosquillas les hacen. Por eso se están rebelando, además de la ruina económica.