La soberbia de Clouthier y lo que sí nos importa

Ya lo vimos en el caso de Ricardo Anaya: fue el primero en presentar su «3 de 3», pero, de pronto, le salieron «asuntos no contemplados» (por decirlo de modo elegante), lo cual prueba que ese esquema de declaración patrimonial es insuficiente.



A un día del debate de candidatos al Senado de la República por Sinaloa organizado por el INE, Manuel Clouthier Carrillo, quien va por la vía independiente, presentó su «3 de 3» para ufanarse hoy de ello frente a quienes no lo hayan hecho, si bien el margen reglamentario aún no concluye.



Una fortuna cuantiosa suele abrir un abismo entre el candidato y la mayoría de los ciudadanos. Imagine usted a las personas que viven en las colonias de la periferia o en las rancherías olvidadas, a las de los campos pesqueros, escuchar la cantidad de millones que ostentan quienes pretenden ser sus «representantes populares».



Pero existe algo todavía peor: la facilidad con que el modelo «3 de 3» permite hacer trampa y ocultar información. Como primer paso fue excelente, pero urge evolucionarlo a un 7 de 7, como José Antonio Meade, o un 10 de 10 o a lo que haga falta.



Solo así pudiéramos despejar toda duda acerca del verdadero patrimonio de nuestros políticos y explicar su origen.



EL DÍA D. En el debate de hoy no podemos esperar otra cosa por parte de Manuel Clouthier Jr. que lo mismo de siempre: un cliché de sí mismo. Jugarle al «bravucón del barrio», el ataque sistemático a todo y a todos, acusaciones sin fundamento y, por ende, violentar las reglas del juego que ha dictado con toda claridad el INE.



Hasta AMLOVE ha cambiado su estrategia y ahora proclama el amor, la paz y ondea su pañuelo blanco.



Clouthier es el único candidato que no parece entender que la táctica de la agresividad ya no funciona. Su lema de campaña lo dice todo: «¿Qué te importa?», leemos en sus espectaculares, y desde luego que la embestida se siente. Claro, luego en sus actos y entrevistas explica que «lo que quiso decir» es preguntarle al ciudadano qué es lo que le interesa cambiar para hacerlo él, desde el Senado. Si es que gana, obviamente...



LA PAJA EN EL OJO AJENO. Pero el trancazo que sentimos al toparnos en letras gigantescas con su pregunta-slogan en los espectaculares, ese no nos lo quita ni Dios padre. Existen muchas formas de agresión. Esa es una. Inadmisible en un estado como el nuestro, donde una cultura de violencia ha perneado a varias generaciones.



Todo lo que hoy exige Clouthier Jr. del gobierno pudo haberlo impulsado él en sus dos incursiones como diputado federal, pero prefirió «chapulinear». En 2012 anduvo de «candidato independiente» (con comillas, porque esa figura aún no existía en la ley) a la Presidencia de la República. Ahora abandonó la curul para lanzarse en pos del Senado y, de allí, volver a dejarla en 2021 (si es que llega, repetimos) para ser candidato a la gubernatura.



Lo cierto es que los logros de Clouthier desde la Cámara de Diputados, en las dos ocasiones, se reducen a cero. Ni un peso regresó a los sinaloenses en obra o en gestión de recursos. La historia de su vida empresarial y política marca, como sello emblemático, nula generosidad social.



Otra vez, la doble moral que caracteriza a Manuel, y pobre de aquel que se lo diga, porque puede contestar lo mismo con una palabrota que a través de su periódico, o bien de los «organismos ciudadanos» que controla.



La prepotencia tiene un alto costo en política, y existen ejemplos recientes que lo demuestran: elecciones que se daban por ganadas y, a la hora de la hora, el trato grosero del candidato le puso en contra desde su equipo hasta a los votantes.



La soberbia, nos dijo un hombre muy sabio, es el peor de los pecados.



Les dejamos ese razonamiento para concluir, amigas y amigos, no sin antes invitarlos a seguir la transmisión del debate por EL DEBATE en vivo y en directo para ustedes a partir de las 19:00 horas, vía nuestra página principal en Facebook: Periódico El Debate.