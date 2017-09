La sociedad de Monsiváis

Las fotografías de la casta son poderosas. Las goyas a los binomios humanos-caninos de la UNAM, tras la detección de seis personas que pudieron ser rescatadas vivas. Las decenas de personas que llegaron en la madrugada a los edificios colapsados con tortas y emparedados para los rescatistas. Los grupos de San Luis Potosí y Jalisco que se sumaron a la búsqueda de sobrevivientes. La notable aportación de la sociedad a los centros de acopio, que saturaron con agua, alimentos y frazadas. O el canto espontáneo en las calles del desastre mexicano del “Cielito Lindo”, inyectando de eléctrico orgullo a un pueblo que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, impactado por las imágenes, llamó “la resiliencia y coraje del pueblo mexicano”.La sociedad civil que retrató el inmenso Carlos Monsiváis hasta convertirla en mito tras su activismo incondicional en las tareas de rescate de víctimas en los sismos de 1985, volvió a resurgir con fuerza tras este nuevo 19 de septiembre para no olvidar, y rebasó sin proponérselo a toda las autoridades. Lo mismo pasó hace 32 años cuando el corpus social en la Ciudad de México se transformó. Ahí se perdió para siempre el respeto al poder, y fue el principio de la beligerancia y del cambio. El viejo régimen político comenzó su lenta agonía, con un tiro mortal en 1997, al convertirse la izquierda en gobierno en la capital, y el de gracia en 2000, con la alternancia en la Presidencia. Aquel septiembre no es equiparable, sin embargo, a este septiembre. En 1985 fue la metamorfosis política; en 2017, hoy mismo, lo que está en juego es el proyecto de nación.El sismo en el centro de México se empatará con el sismo en el sur. En Chiapas y Oaxaca pasó el dramatismo y se guardó el luto, y se encuentran en el proceso de reconstrucción. ¿Cuánto saldrá? Hay estimaciones de que en Chiapas el costo será superior a los 15 mil millones de pesos; en Oaxaca, sobre ocho mil. El Fondo para la Atención de Emergencias, el Fonden, que se dedicará casi íntegramente a su reconstrucción, podrá cubrir menos del 25% de esa proyección financiera. Ese dinero, en todo caso, servirá para las decenas de miles que perdieron sus viviendas, volverán a tenerlas, reconstruidas por el gobierno federal, pero en el mismo lugar donde estaban. Lo que vendrá es que recuperarán su patrimonio familiar, pero en donde se levantarán sus nuevas casas, será un territorio más pobre que antes del sismo, cuando no fue devastado, que los hará más pobres por el deprimido entorno. No habrá futuro para esos estados si no va acompañada la reconstrucción con una recuperación económica. El gobierno lo buscará en breve, mediante el programa de Zonas Económicas Especiales, cuyos estímulos fiscales, para incentivar la inversión privada, se anunciarán la próxima semana.La Ciudad de México (gobernada por la izquierda), junto con otros estados sangrados por el sismo, (Puebla, gobernado por el PAN), Morelos (gobernado por el PRD), y el Estado de México (gobernado por el PRI), viven el dramatismo y este viernes se acabará el luto formal. Se está agotando el tiempo para encontrar sobrevivientes y cuando vengan los rescates milagrosos, serán perlas en el océano. Entonces vendrá la reconstrucción, donde no hay proyecciones serias sobre el costo final para enfrentar la destrucción que abarca de manera crítica a estas cuatro entidades.Pero como en el sur, tampoco será suficiente. El dinero entregado en forma de vivienda y asistencia es un alivio efímero. También se requerirá la reactivación económica. El problema es cómo y cuándo. La realidad es que en el momento actual, con la política anunciada, la única proyección posible es que a la vuelta de los meses, la gente será más pobre de cómo era antes del 19 de septiembre.La diferencia entre 1985 y 2017 son 32 años de concientización política y confrontación al poder. Es también, como se ha demostrado estos días, una enorme capacidad de organización espontánea por fuera de los partidos y las estructuras corporativas del poder. Las plataformas tecnológicas y las redes sociales, que conectaron en tiempo real las necesidades con las respuestas ciudadanas, son sangre social que ha tenido expresiones altamente políticas, como el repudio que vivió con gritos y hostilidad el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando visitó un edificio colapsado. Las señales de hartazgo las está viendo el presidente Enrique Peña Nieto, pero no se sabe qué tanto las está procesando correctamente.Los sismos lo colocan en una disyuntiva. El 2018 se lo está jugando en el último trimestre de 2017. El gobierno no tiene el dinero para salir adelante con esta nueva desventura. ¿Cómo puede lograrlo? Con ingeniería financiera y la ayuda de los mercados internacionales. No basta una modificación al presupuesto para el próximo año, como sugirió el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sino una partida independiente dedicada a la recuperación económica de la mitad del país, que esté estrechamente vigilada, como algunos senadores lo están sugiriendo, por una Comisión especial en esa cámara. La corrupción debe eliminarse por completo de esos fondos, incluso del terreno de la percepción. Estos recursos tienen que ser apoyados con líneas de crédito internacionales, que podría buscar Meade con el Fondo Monetario Internacional.Dinero es el nombre del juego sucesorio en estos momentos. Y pulcritud transparente, para conformar la diada inseparable en estos tiempos de irritación, rebeldía y resurgencia social. El camino para Peña Nieto parece ser sólo uno, quizás distinto al que tenía pensado antes del 7 de septiembre, pero que dos sismos devastadores, también modificaron sus escenarios y, no se sabe, sus decisiones sucesorias.