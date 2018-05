La sombra de Jorge Saldaña en el Canal 11 de Jimena Saldaña

Si no hay ninguna ley que determine la extensión de comportamientos políticos de una generación a otra, queda para el análisis el hecho de que la censura del Canal 11 a Ricardo Alemán por opiniones personales en sus redes ajenas a sus espacios institucionales involucró a dos Saldaña.Jorge Saldaña fue el periodista televisivo pionero que abrió a fuerza de decisión y lucha contra el Estado priista autoritario los espacios críticos en Televisa y Canal 11, aún a costa de censuras que lo sacaron del aire. Su hija Jimena Saldaña, hoy directora de Canal 11, fue la encargada de cerrar el espacio de Alemán en ese canal del Estado por dos palabras en su lejano twitter personal.Hay de ejemplos a ejemplos y de censuras a censuras. Con el cierre del programa Despertador Político de Alemán el Canal 11 liquidó su definición de televisión de Estado plural y democrática y quedó como un canal dependiente de los intereses políticos de la Secretaría de Educación Pública con el casi próximo presidente de la República.El cierre del espacio de Alemán en Canal 11 fue el mismo modelo de autoritarismo y censura de Televisa al cerrar del espacio de Alemán en Foro TV. Los intereses familiares de Televisa con López Obrador --el suegro de Azcárraga Jean trabaja con López Obrador-- y la dependencia de Televisa de la publicidad gubernamental andan en busca de extender sus intereses con el próximo presidente de la República para eludir la expropiación.En los hechos, Televisa y Canal 11 --un consorcio privado y una televisora del Estado-- ejercieron la censura contra un periodista que tiene el derecho absoluto de emitir su opinión; si acaso algunas opiniones personales en otros sitios caen en el terreno judicial, las leyes tienen los espacios suficientes para proceder. Varios periodistas han emitido opiniones delicadas sobre seguridad de candidatos --Denise Dresser y Rafael Loret de Mola, entre otros--, pero hoy la televisión del Estado y Televisa fueron las encargadas de castigar con censura el ejercicio de la libertad absoluta de opinión.El fondo es el indicio de cómo viene el cierre de la libertad de expresión bajo la Presidencia de López Obrador. Televisa, Canal 11 y ahora Milenio han censurado los espacios de libertad de Ricardo Alemán por --y hay que subrayarlo así-- opiniones personales emitidas en sus espacios personales de su twitter personal. El mensaje es preocupante: todos los trabajadores de medios tendrán que auto censurarse en sus redes para evitar que los dueños de sus medios cierren espacios de libertad, un modelo impuesto por Donald Trump en aprobaciones de visas.López Obrador no necesitó exigir la censura a Ricardo Alemán en Televisa, Canal 11 o Milenio, pues estamos ante un caso de auto censura en medios como forma de congraciarse con el próximo presidente de la República.Como empresa privada cuyo dueño es miembro del Consejo Mexicano de Negocios acusado por López Obrador de “minoría rapaz” y cuyo suegro labora con el candidato presidencial de Morena, Televisa perdió la poca credibilidad que tenía en materia de libertad de expresión. Y Canal 11 como empresa del Estado, cuya directora es hija de un periodista censurado por el poder, reprodujo el modelo de intereses tipo Televisa y censuró a un periodista.-0-Política para dummies: La política es la coherencia del alma; lo demás es lo de menos.Si yo fuera Maquiavelo: “Un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga de enemigo, porque son muchos los que lo forman”.Sólo para sus ojos:* Recuerde revisar todos los días el sitio www.seguridadydefensa.mx para enterarse de los juegos geopolíticos de poder.* Está a la venta el libro La silla endiablada, escrito por Carlos Ramírez, en todas las librerías de las tiendas Sanborns en todo el país.* En medio de una ola de secuestros y asesinatos de políticos, los candidatos a la Presidencia siguen sin arriesgar estrategias de seguridad efectivas. Todos le dan vueltas a las definiciones y sus ofertas son demagógicas que no resuelven la preocupación a la sociedad. Lo grave es que seguridad es el tema número uno de preocupaciones de la gente, no la corrupción.* Famosas últimas palabras: “Vayan haciendo las maletas. Que el 2 de julio es temporada alta. Y sale caro largarse del país”: mensaje de Marina Taibo, hija de Paco Ignacio Taibo II dirigido a quienes criticaron a su padre por anunciar la expropiación de empresas que hubieran criticado a López Obrador.