La suerte de Estrada Ferreiro está echada: se va; ahora es cuestión de tiempo

Alea iacta est. Para el alcalde de Culiacán, la suerte está echada. Jesús Estrada Ferreiro sabe ya a estas alturas que tendrá que dejar la alcaldía. Ya no podrá espantar con el “petate del muerto” a los ilusos con eso de que es “amigo” del presidente. El mismo cavó su propia tumba política. En dos de las visitas del presidente López Obrador a Sinaloa, fue testigo de las manifestaciones de esposas de policías que demandaban el pago de indemnizaciones. Hoy se sabe que el presidente dio la orden de que se atendiera el caso. Una y dos veces pasó lo mismo. Y quien la agarró volando fue el gobernador Rubén Rocha Moya, quien en un evento oficial le dijo a Estrada Ferreiro que ahí estaban 20 millones de pesos del Estado para que el Municipio respondiera a la demanda de las viudas de policías. ¿Y qué creen? Pues Estrada Ferreiro se negó a recibir ese apoyo argumentando que ese no era el procedimiento. Ahí acabó su alcaldía. Lo demás, pues el propio Rocha Moya se encargó de hacerlo. En sus continuas visitas al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el tema de Estrada Ferreiro se puso en la mesa. El aún alcalde de Culiacán siguió abonando el camino hacia las puertas del palacio municipal. Se lanzó con todo contra diputados morenistas y particularmente contra su líder en la Cámara, Feliciano Castro. Los acusó de “golpeadores”. Y quizás no le falta razón. Pero en las condiciones en que estaba, flaco favor se hacía él mismo. Luego llegó la acusación severa contra el gobernador, de quien dijo, ganó la elección con ayuda de los poderes fácticos. Aquí también hay razones que algunos saben y que al propio Estrada Ferreiro le deben de constar. Pero siguió abonando el camino que hoy ya lo puso frente el desafuero inminente. Habría que revisar el marco de ley sobre el desafuero de Estrada Ferreiro. Si antes del primer año de ser electo se ve obligado a dejar el cargo, se debe convocar a elecciones extraordinarias. Habría que revisar porque el antecedente que se tiene es el de Jorge Rodríguez Pasos, exalcalde de Mazatlán, que fue desaforado seis meses después de iniciar su trienio, y el Congreso del Estado fue el encargado de designar interino y posteriormente alcalde suplente.

“Químico” alineado. El mensaje tiene sus resultados. El golpe en la mesa del gobernador Rubén Rocha Moya con el inminente desafuero de Jesús Estrada Ferreiro comenzó a rendir frutos. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ya se alineó. Su actitud desafiante que tenía ante el gobernador, ya cambió. Y se pudo constatar en el evento de presentación del libro de Cuauhtémoc Cárdenas. Ya las opiniones del “Químico” en torno al caso de Culiacán daban luz de que le había bajado por lo menos dos rayitas a su actitud de confrontación con el gobernador. “El Químico” sabe perfectamente que en los archivos del Congreso del Estado hay documentos que acreditan, o por lo menos advierten, la presunción de malos manejos económicos en la primera parte de la administración que Benítez encabezó. Sabe además que algunos grupos de morenistas podrían acreditar algún abuso de autoridad, alguno de sus excesos y se solicitaría juicio político en su contra. Anda en la cuerda floja. Y el horno no está para bollos. En el norte, más inteligente y astuto, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, ya leyó bien el mensaje. También sabe que pudieran encontrarle elementos para presentar una demanda de juicio político en su contra. De hecho, el golpe en la mesa que manda Rocha Moya tiene como destinatarios todos aquellos que hasta hoy no se han alineado y que lo vieron como un tipo sin carácter.