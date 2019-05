La súplica de Calderón a AMLO

La carta que le envió el expresidente Felipe Calderón, a principios de enero, a Andrés Manuel López Obrador en la cual le suplica que no le retire la guardia militar, a él y a su familia, porque sus vidas pueden sufrir peligro, se convirtió ayer en la noticia política más importante al darse a conocer y difundirse a través de las redes sociales.

“Nunca robé ni me enriqueció con el cargo y no robé, no tengo dinero para pagar guardias privados”, asegura Calderón, a la vez que le desea éxito a AMLO y se pone a su disposición para asesorarlo con sus experiencias como exgobernante en caso de que sea.

Reconoce que ha habido abusos en el uso de la guardia.

La filtración de la carta no viene sola y se da en momentos de fuertes confrontaciones entre el calderonismo y el cabecilla de la denominada “Cuarta Transformación”, porque también se recuerda que hasta el año pasado Calderón tenía a su servicio a 19 altos funcionarios, pagados con el dinero del erario, así como decenas de elementos del ahora disuelto Estado Mayor Presidencial, y camionetas de lujo blindadas.

En que el expresidente acaba de presumir el pasado fin de semana a bordo de un carro Porsche deportivo de lujo desde Mérida, Yucatán, y que su hijo, Luis Felipe Calderón Zavala, el que publicó que se quedaría en Rusia, cuando andaba en el Mundial de Futbol, en caso de que López Obrador ganara la elección, y a diario tunde al presidente y a sus colaboradores en su pagina digital “Tumbaburros”. Se recordó ayer también el búnker de lujo que Calderón construyó debajo de la residencia de Los Pinos, con sala de cine y de juntas, a un costo estimado en 100 millones de dólares.

Ayer también se anunció el decomiso para subastar de una mansión con un valor de 22 millones de pesos, que tenía en comodato la exdiputada panista Rosa María de la Garza, protegida del calderonismo.

Como se ve, los usos y costumbres son que en público los políticos se pelean a muerte, pero se entienden muy bien en privado y en lo oscurito, pero ahora la confrontación va en serio y que el gobierno morenista se muestra dispuesto a contestar golpe por golpe.



Popurrí. Héctor Melesio Cuen, el líder del Partido Sinaloense, levanta la mano a favor del indigenismo y se muestra dispuesto a llegar hasta donde sea posible para hacer cumplir el mandato que obtuvo a través de una demanda del Tribunal Federal Electoral para que en cada uno de los municipios donde haya comunidades indígenas haya un regidor indígena. También el Congreso del Estado tendrá que cambiar la ley electoral y hasta la Constitución y algunos municipios como Ahome, El Fuerte y Choix ya han sido amonestados por no cumplir la consulta que deben hacer entre los indígenas. Cuen empieza a recabar firmas para que suba al 5 ciento el requisito de votación para que los partidos mantengan su registro.



ELECCIÓN. “Humo blanco” en el Congreso: ayer se eligió a Ricardo López Chávez y a Éricka Socorro Valdez como magistrados del Tribunal de Justicia, y a Vicente Armenta, titular del órgano de control interno de la fiscalía de justicia.