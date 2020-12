La súplica para no acudir a fiestas

El llamado de las autoridades de Salud Municipal, de la Jurisdicción Sanitaria 01 y del director estatal de Protección Civil ha sido coincidente: no a las posadas, no a las fiestas, no a las reuniones con gente ajena en la convivencia durante esta pandemia.

El llamado, el ruego, la súplica que han hecho los funcionarios para que si van a festejar Navidad y Año nuevo lo hagan solamente las personas que viven en el domicilio, es de suma relevancia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El director de Salud Municipal, Francisco Espinoza, utilizó el término rogar, suplicar, para pedir a los ahomenses que no salgan ni organicen reuniones o fiestas decembrinas, y de igual manera lo está haciendo Omar González, de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, porque nuevamente subió el número de pruebas covid.

Todos los días oscila en promedio entre 12 y 14 muestras diarias. Los 84 nuevos casos en Sinaloa ayer y 379 pacientes activos, no es, efectivamente, para bajar la guardia.

El movimiento que se ha visto en las calles e incluso de gente sin cubrebocas y la cercanía de Navidad y Año Nuevo, encendió la voz de alarma de las autoridades sanitarias, que no quieren ver colapsado el sistema hospitalario como lo está la Ciudad de México.

Que el Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria esté dando seguimiento vía telefónica a todo el paciente sospechoso que presente los síntomas, así como los casos confirmados como positivos, es muy bueno, pero mejor será que la población no baje la guardia y seguir con los protocolos de sanidad activados, porque más vale prevenir.