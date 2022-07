La tarea de escribir

Suele suceder que no siempre se tienen ganas de escribir y a veces —con más frecuencia de la que nos gustaría— quien escribe se repite: los mismos balbuceos, las mismas palabras, las mismas frases, las mismas líneas, los mismos párrafos, el mismo texto; o, simplemente, sucede también, que se da cuenta de la imposibilidad del esfuerzo que realiza a la hora que pretende poner por escrito eso que piensa y siente; pues cierto es que en toda escritura el pensar y el sentir van siempre de la mano, pero no es tarea fácil conjuntarlos.

Claro que esto que digo puede ser un sinsentido. Es posible que existan quienes no establecen entre ambos preceptos relación alguna y de igual forma escriben o al menos actúan como si lo hicieran y se nos presentan como esos escritores o escritoras que no desearíamos o no podríamos ser.

En lo personal, estoy convencida que para cualquiera que escriba o pretenda hacerlo, el gran fracaso consiste en que nunca se escribe lo que realmente se desea y a manera de ejemplo de esto que digo, tómese el presente texto en el que mi idea inicial no era referirme al acto de escribir, sino a esos cuadernos y manuscritos que se encuentran —casi por accidente— en archiveros o cajas de cartón abandonadas en algún rincón de la casa y que nunca habrán de publicarse porque su único destino es ser devorados por las termitas, la humedad y el paso del tiempo.