La tarea de todos

En medio de la emergencia sanitaria internacional por el Covid-19, la tarea para frenar esta pandemia en México es una responsabilidad de todos.

Hoy, más que nunca, es necesario que cada uno de los mexicanos demostremos la responsabilidad civil y esa solidaridad que como sociedad nos ha distinguido en los peores momentos de la historia. Solidad y responsabilidad es lo que se necesitará para hacer frente a esta emergencia.

La solidaridad para socorrer a aquellos que en sus circunstancias son los más vulnerables: los ancianos, que deberán guardar distancia de lugares públicos en lo que pasa la emergencia: y los niños, que deberán ser cuidados de que su inocencia no los exponga a los peligros de una infección.

La responsabilidad debe ser de todos: el no ayudar a la difusión de información no confirmada, trascendidos y chismes que no generan más que mayor temor e incertidumbre entre los ciudadanos.

Debemos acatar las indicaciones de las dependencias sanitarias y evitar fomentar la automedicación, la adopción de acciones que nada ayudan.

Los tres niveles de Gobierno se preparan ya para una inminente llegada del Covid-19 a Sinaloa, donde hasta ayer se tenían solo dos casos confirmados: uno en Los Mochis, que se trataría de una persona que recientemente viajó a California y que ya se encuentra bajo cuidado y control; otro más en Culiacán ya fue dado de alta al estar fuera de peligro y no representar un factor que genere contagio.

Este último dato debe ser resaltado. El coronavirus puede ser letal solo si no se tienen la atención médica adecuada. Ahora le toca a las instituciones sanitarias de la entidad demostrar a los ciudadanos que se están tomando las medidas necesarias para evitar la transmisión masiva de la enfermedad y que se tiene, también, el equipamiento necesario para salvar aquellos casos que resulten positivos.