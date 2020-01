La tarea urgente. En Escuinapa, además del viaje que el alcalde Emmett Soto Grave realizó casi en el sigilo hacia España para realizar la promoción turística del municipio, existe un tema polémico que mantiene la atención de los ciudadanos:la crisis de la Junta Municipal de Agua Potable (Jumapae). La paramunicipal se encuentra en una casi total bancarrota y en medio de ello se han implementado cuestionables medidas como el despido de personal administrativo, pero que es sustituida por otros trabajadores recién contratados. Pero lo más grave es el riesgo latente de nuevos cortes de energía que se traducirían en días de desabasto. Y es que la junta que dirige Juan Manuel Grave, no ha liquidado la deuda millonaria con la CFE. Aún se le adeudan 4 de los 6 millones de pesos que exige la comisión por servicio no cubierto. A finales del 2019, la CFE suspendió el suministro de energía al acueducto de Escuinapa hasta que los juzgados ordenaron a la dependencia federal abstenerse de más cortes que afecten el abasto de agua a los ciudadanos.

Sin recursos. A propósito de crisis, la pesca en Sinaloa está por ver aún lo peor de la temporada. Las capturas prácticamente han terminado al reportarse escasez de producto de altamar y la casi desaparición del camarón en los estero. No obstante, al iniciar a veda, la Conapesca no contará con recursos para vigilar la preservación del producto. Eso porque los recortes presupuestales afectaron principalmente al programa de inspección y vigilancia a cuyo cargo se encuentra aun Héctor Mucharraz Brambila. Lo peor es que el comisionado, Raúl Elenes no ha explicado de que manera se hará respetar la veda la próxima veda del camarón y eso mantiene más en la incertidumbre al sector.

Austeridad en Congreso, nunca fue. La reducción de salarios de los diputados en el Poder Legislativo pareciera que nunca fue una realidad. Recortaron los apoyos de gestoría social y similares, pero el sueldo incrementó a 180 mil pesos para cada legislador, recibieron más aguinaldo y, además, se les entrega el apoyo a los foráneos. Está también la cuestión de que no transparentan del todo y nunca han sido limitados los apoyos a cada grupo parlamentario y los apoyos a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Tan solo en el 2019 se erogaron 5 millones 184 mil pesos por concepto de apoyos a grupos parlamentarios y es que Morena recibe 276 mil pesos mensuales, el PAN 24 mil pesos mensuales por sus dos diputados; el PRI, 96 mil pesos, y el PT, 36 mil. Cifra a la cual se le suman los apoyos de cada integrantes de la Jucopo, los cuales oscilan desde los mil pesos por mes a tres mil pesos. Y la austeridad brilló por sus luces.

Con todo. El que anda con todo en redes sociales contra su adversario Héctor Melesio Cuen Ojeda es Pedro Lobo, y es que el legislador por Morena está realizando una encuesta para ver quién votaría por el presidente del PAS, quien pretende ser candidato a la gubernatura. En pocos minutos la encuesta tenía más de mil votos y la mayoría eran en contra del pasista, ya que recordaban su paso por la presidencia municipal de Culiacán en donde no culminó su mandato y sobre su paso por el Congreso local en donde aseguran tuvo un pobre desempeño. El pleito de estos dos personajes apenas inicia, hay que recordar que Lobo acusó abiertamente al PAS de estar detrás del video pornográfico del cual no se ha aclarado si el personaje principal era el legislador de Morena. La guerra apenas inicia y hay quiénes están poniendo las palomitas en el microondas para disfrutar de la función que ambos personajes darán. Por lo pronto no hay perdedor ni ganador.