La tarjeta de invitación

Señor, -me dice la señora que trabaja en la casa- le ha llegado una invitación para una posada. -Ok. ¿Me puedes decir de quién es? -Aquí dice el remitente: Auténticos. -Bien, gracias, déjala ahí en el librero. Continúo con mi tarea normal, pero a los minutos me asalta una duda. El Club Auténticos Veteranos, de mi amigo Alonso Camacho y su hermano “Vevo”, tendrán pachanga decembrina y se acordaron de mí. Me siento raro e inseguro. ¿Será de otros Auténticos? ¿Esos de la política y el partido tricolor? ¡Caray! Veré la tarjeta y saldré de dudas.Y por más que la busqué, no la encontré. La señora ya se había ido y no supe dónde la dejó. Así que ese “bochinchi” me lo pierdo y ni hablar del peluquín. Y así, entre pensamientos cochambrosos y lubricaciones cacahuateras, me dirigí a ver el famoso arbolito navideño de la plazuela Pedro Infante. Es enorme y luce esplendoroso, la gente se toma ahí su “feis”.Y a propósito de rulas, flagisz, gruillinis, -traducción- “Con este frío y el antojo, me propongo acurrucarte”. ¡Ai’sí!Sentadito ahí en las nuevas bancas, recordé y me pregunté a mí mismo: ¿En dónde fueron a parar las otras bancas que ahí estaban? ¿En algún jardín particular? Ensimismado escuché el Himno Nacional que sale del reloj público en punto de las 12:00 del mediodía, pero solo da 10 campanadas, queda a deber dos. Entonces recordé que tenía que ir a jugar y agarré la maleta, me uniformé, y patas pa’ qué las quiero.