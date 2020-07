La trama de Emilio Lozoya

“Tengo recursos y tiempo para partirles la m...”. Lejos quedaron los tiempos en que en forma prepotente, en octubre del 2017, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya amenazaba al extitular de la Fepade Santiago Nieto. Ahora se ha convertido en una especie de testigo protegido, se declara inocente y su defensa urdió toda una trama, de víctima de “la mafia del poder”, parecida a la de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando lo juzgaron en Nueva York.

Ahora Lozoya tira para arriba, dice que fue presionado por el exsecretario de Hacienda y canciller Luis Videgaray, por el expresidente Enrique Peña Nieto y por el padrino y casi dueño de México durante los últimos 30 años, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien al menos durante el sexenio pasado era el poder atrás del trono de gobierno federal.

Para el gobierno de la Cuarta Transformación, Lozoya es pesca menor, una especie de “chigüile”, que con sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República y ante los jueces está dejando al descubierto toda la trama de sobornos y latrocinios que han saqueado al país cuando menos durante los 3 sexenios pasados, un eslabón de la cadena que ayuda a desenmascarar a exgobernantes y exlegisladores panistas, priistas y perredistas, que puede acabar con sus carreras políticas y a sus partidos.

La corrupción de Odebrecht, la forma en que se otorgaron contratos millonarios a la empresa brasileña, a las empresas españolas y los famosos “moches”, ya eran de dominio público, pero ahora hay un testigo más que presencial, protagonista, que desde adentro, como una especie de “caballo de Troya”, amenaza con derrumbar al viejo régimen y encarcelar a los beneficiados de la corrupción. Muchos ya andan amparados y huyendo.

Este es el mayor escándalo que no se puede soslayar, está en las redes sociales, en los medios de comunicación y se comenta en las charlas políticas, pero no hay que olvidar que por conveniencia, Emilio Lozoya formó parte de esa mafia, a la cual entró gracias a que su papá, Emilio Lozoya Thalmann, es compadre de Carlos Salinas, y fue director del Issste y secretario de Energía durante su sexenio. Así no parece tan inocente.



Popurrí. Dos diputados de diferentes partidos, Ana Cecilia Moreno del PRI y Jorge Iván Villalobos del PAN, hicieron antier una encendida defensa de las finanzas públicas del Ayuntamiento de Ahome, del 2018, cuando gobernaba el exalcalde Álvaro Ruelas, que fueron rechazadas por los morenistas.

Viene aprobada por la ASE, defendió Ana Cecilia, además es la más alta calificación de todos los municipios, de 94, con solo el 0.03 por ciento de observaciones hasta el 31 de octubre; tiene finanzas sanas de un presupuesto de más de mil 500 millones y sin cuentas por pagar, mientras que Villalobos reclamó que “no hay razón técnica para rechazarla, viene aprobado y lo rechazan por el simple hecho de ser mayoría”. “Es uno de los municipios con finanzas más sanas”.

El rechazo se enmarca en el pleito de la bancada de Morena contra la ASE. Veremos.



CONDOLENCIA. Sentido pésame a la familia de nuestro amigo el historiador Carlos Ramón Cital García.