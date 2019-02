La transformación de Mazatlán cosecha arribo de inversiones

No es una obra. Es toda una estrategia y programas que han permitido colocar a Mazatlán como el destino turístico con mayor futuro en el país. Y atractivo para la inversión. Ayer, el gobernador encabezó el evento de colocación de la primera piedra de dos nuevos hoteles en Mazatlán. El One Hotels y el retorno del Fiesta Inn. En ambos habrá

inversión privada de 650 millones. Y en el evento presentes los representantes de los inversionistas Juan José Arellano, de Grupo ARHE, y Juan Carlos Azcárraga, de Grupo Posadas. Y no solo es importante la inversión que se anunció, sino también que con estas obras se generarán empleos para alrededor de 600 personas. El gobernador Quirino Ordaz Coppel sabe que es el momento para que Mazatlán comience a cosechar el conjunto de acciones que lo elevarán a uno de los principales niveles entre los destinos turísticos del país y de América. La celebración del Tianguis Turístico el año pasado está rindiendo frutos. Las inversiones al sector turístico han llegado... Y vienen más. Los programas residenciales y construcción de torres y departamentos por los distintos

rumbos de Mazatlán son muestra clara de lo que se está viviendo en materia turística y de lo que está por venir. Quirino lo tiene muy claro.

Denuncia contra “El Químico”. Bajo el expediente 77/2019, la exsecretaria del Ayuntamiento Rosario Torres aportó más elementos de prueba contra el actual alcalde, Luis Guillermo Benítez, a quien se solicite sea sujeto a responsabilidad como servidor público. La denuncia está en manos del Órgano Interno de Control, que encabeza Rafael Padilla. Los abogados

que asesoran a Torres consideran fundamentado el fincarle responsabilidad al alcalde por un convenio que firmó y que comprometió las finanzas públicas. Es en referencia al pacto celebrado con la empresa Nafta, a la que “El Químico” había anunciado que se le pagarían 300 millones de pesos de un proceso legal que, dijo, ya no tenía otra salida más que pagar. Y en los siguientes días de eso se puso al descubierto que no solo había recursos que agotar, sino que existe la posibilidad de que no se materialice lo que se ha conocido como “El Robo del Siglo”.

La otra cara. El alcalde responderá el amparo presentado por la UAS para la reconexión del servicio de agua potable al edificio del Polideportivo. No quiere regresarle el servicio. Se defenderá. Ojalá así se hubiera defendido cuando Nafta demandó el pago de 300

millones. Pero no. Ahí fue facilito y cooperando. Que va del supuesto millón y medio de pesos que busca recuperar de la UAS con los 300 que rapidito quería entregar a Nafta. Eso huele, y huele mal.

Nadadores, de fiesta. La Alberca Olímpica contará con techumbre. Y no solo del cuerpo de agua, también del área de gradas. Esta ha sido una de las principales demandas manifestadas por cientos de nadadores que acuden a la Alberca Olímpica, unos para recibir clases de natación y otros para entrenar. Ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, encabezaron el sencillo pero significativo evento de puesta en marcha de la construcción de esa techumbre. Habría que comentar que tanto Quirino como su esposa, Rosy, son más que aficionados a la natación. La que practican con el numeroso grupo que desde hace muchos años se reúne en Playa Norte. Pocos saben, pero en Mazatlán hay cientos de personas que gustan de ejercitarse y nadar. Unos en mar abierto y otros en alberca.