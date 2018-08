La transición, entre cambios de partido y excesos verbales

Una diáspora de personajes que hoy son priistas y pronto se convertirán en militantes de Morena está en vías de concretarse en diversos municipios del estado.



Nombres los tenemos, y el número es abundante, pero en estos casos no conviene adelantar porque, si por la razón que sea dan recuerda a su plan y deciden permanecer en el tricolor, nos harían quedar como difusores de mentiras.



Esperaremos un poco para, ya con más firmeza, compartir con usted identidades y apelativos.

Entre los morenistas de nuevo cuño que abundarán en los meses por venir en Sinaloa también hay panistas dispuestos a seguir los pasos de Germán Martínez y Gabriela Cuevas, pero el volumen más grande de migrantes al partido de AMLO provendrá del PRI. Al tiempo.



PASISTA DE CORTA VIDA. «Tercer Piso», columna institucional de EL DEBATE, exhibió ayer a José Manuel «Chenel» Valenzuela López, hoy diputado local electo por el Partido Sinaloense, que ya hace gestiones en la Ciudad de México para engrosar las filas morenistas, pero pone condiciones: básicamente, que le aseguren la diputación federal dentro de tres años.



Lo más probable es que Chenel logre su cometido. Hemos visto que a Morena le fascina el estilo de candidatos como el angosturense, y saben que la historia para ellos en 2021 puede pintar distinto; asegurar la votación para elecciones futuras es prioridad desde ahora. Si de algo es garantía Chenel, es de ser una suerte de imán en las urnas. La simpatía popular de este excéntrico político está fuera de duda. El problema en su caso es el tema de las lealtades, pues cambia de signo político como de calcetines: sus tres gestiones como presidente municipal de Angostura han sido por diferente partido.



Por lo pronto, si Valenzuela emigra a Morena, el PAS se quedaría sin bancada en el Congreso del Estado, pues para tenerla son necesarios al menos dos diputados. Angélica Díaz Quiñónez se quedaría sola.



No se descarte, por tanto, que la capacidad de negociación de Héctor Melesio Cuen entre en operación. Si es de su interés conservar a sus dos diputados, armas para convencer son lo que le sobra: bien para mantener consigo a Chenel o para atraer a alguno de otro partido a su fracción.



SIGUE EL PARLOTEO. Jesús Estrada Ferreiro, por su parte, está llamado a ser «el Chenel culichi» o algo similar por sus peculiares modos, pero con una carga de agresividad que, a diferencia del original, pudiera complicarle su gestión como futuro alcalde del municipio capital.



Amén de que Culiacán no es ningún municipio rural, sino el más importante del estado, Estrada no parece desprenderse del tono incendiario de sus campañas electorales; tampoco de sus gracejadas, intencionales o no.



Aún le faltan cuatro meses para asumir la presidencia municipal, y Estrada ya se metió en un problema mayúsculo por su locuacidad innecesaria. Por una parte, llamó «mojigatos» y «paleros» a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y, por la otra, amenazó con mandar al buró de crédito a todo usuario que se retrase con el pago del recibo de agua, contrario esto último a lo que prometió en campaña, cuando dijo que ese servicio es un derecho humano.



Ayer le respondieron, por un lado, el titular del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, y por el otro el presidente del PRD, Audómar Ahumada Quintero. El primero puso de relieve el desconocimiento de Estrada sobre el órgano que encabeza y lo llamó a superar el discurso electoral. El segundo destacó que «ya le cayó el veinte» al alcalde electo respecto a los servicios públicos, pues una cosa fue hablar en campaña y otra la responsabilidad de administrarlos. «No es lo mismo ser borracho que cantinero», dijo Audómar a manera de resumen ejecutivo.



Lo que queda garantizado desde ahora es que, por diversión, no habremos de parar en las columnas políticas durante el próximo trienio en Culiacán.