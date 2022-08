La vacante en Morena de Aurora Sánchez

Recompuesto estuvo ayer el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, un día después de que el gobernador Rubén Rocha Moya hizo limpia de pasistas en su gabinete, como él lo hizo un día después de las elecciones para consejeros distritales de Morena. Ahora se sabe que lo que hizo Vargas Landeros le agradó a Rocha Moya, que siguió sus pasos para mandar el mensaje de que el poder lo tiene él y que no lo va a compartir con nadie en el estado. Lo mismo y quizás aumentado Vargas Landeros en el municipio. Como Rocha Moya confesó el motivo por el cual corrió a los funcionarios pasistas, Vargas Landeros terminó aceptando que fue por el mismo motivo, cuando le había sacado la vuelta a reconocerlo de que era por el contexto de la elección de Morena. Es más, si ahora le preguntan que si rompió con el PAS, lo afirmaría sin dudarlo. Pues sí, porque ya sabe el parecer de Rocha Moya.

DIFERENTE a la reacción que tuvieron con Vargas Landeros fue la que tuvieron los líderes del PAS con el gobernador tras el cese de los funcionarios de ese partido. Con el alcalde ahomense se pusieron bravitos de inmediato, pero con el gobernador tardaron en contestar y lo hicieron “pajito”. El presidente del PAS, Víctor Antonio Corrales, a lo más que llegó fue que Morena abrió el proceso a los ciudadanos, pero no dice que algunos de esos fueron apoyados por la estructura del partido para llegar a ser consejeros en Morena. La sigue siendo al cuento para al final salir con que respetan la decisión del gobernador.

TODAVÍA NO SEPULTABAN a Aurora Sánchez Meza, quien murió una semana después de ser electa consejera de Morena, cuando algunos morenistas discutían quién la iba a suplir. Dicen que algunos seguidores de la diputada local morenista Juana Minerva Vázquez abrigaban la esperanza de que por prelación le tocara a ella, que quedó en el sexto lugar en la votación de las mujeres. Incluso, dicen que la legisladora anda muy movida. Por algo será.

CON TODAS LAS FANFARRIAS entró al gabinete vargaslanderista el exsubprocurador general de Justicia Martín Robles Armenta. Ayer fue entronizado por Vargas Landeros como secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Ahome, un organismo que en los hechos es un elefante blanco en esa materia. Y muchos aseguran que así seguirá. En el acto ni mencionaron a Octavio Cázarez Martínez, que pasó de noche desde la era chapmista para acabarla de amolar.

EL QUE volvió a mandar comunicado es el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, que asegura que el resultado de la auditoría que él ordenó hacer del 2019-2020 fue entregada al Órgano Interno de Control. Dice que hubo observaciones por 29 millones 900 mil pesos. Lo que no dijo aquel entonces y ahora tampoco es por qué primero dijo que eran 91 millones de pesos. Asi como esto hay otras cosas que no cuadran, pero lo más condenable es que pretenda presionar con el objetivo, se supone, de que no se toque el caso. Convoca al profesionalismo con argumentos con los que se contradice él solo. De plano: ya no se ubicó.