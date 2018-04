La vendeta contra Gil Díaz

Oro Negro, la empresa de servicios petroleros de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo, está dispuesta a ir hasta sus últimas consecuencias con tal de recuperar su viabilidad operativa y financiera. Hoy está prácticamente en bancarota, con deudas por casi mil millones de dólares.

La puntilla se la dio José Antonio González Anaya, cuando siendo director de Pemex, le canceló tres de cinco contratos para igual número de plataformas petroleras. Después las dos restantes cumplirían su plazo de contrato y ya no serían renovadas. La firma montó en cólera y ahora está politizando su caso.



Gil y Cañedo aguantaron al final del sexenio para contraatacar y esgrimir un maltrato político del gobierno de Enrique Peña, justo cuando éste va de salida. Hace unas semanas promovieron en Nueva York una demanda. Acusan a Pemex de un trato injusto y de favorecer a Seamex.



Seamex es controlada por el financiero regiomontano David Martínez, de Fintech, y la poderosa Seadrill, del zar petrolero noruego John Fredriksen. En su demanda Oro Negro acusa a Pemex de cancelarles injustificadamente sus contratos y de no darles igualdad de condiciones que a Seamex.



La historia es la siguiente: Luis Ramírez Corzo, exdirector de Pemex con Felipe Calderón y hoy director de Oro Negro, y cuya hija fue novia de Emilio Lozoya Austin, pide a éste antes de asumir Pemex apoyo para contratar ocho plataformas jack-ups. Lozoya le garantiza el negocio y las Ramírez las “trae”.



El traerlas implicó colocar dos bonos en el extranjero y endeudarse con 950 millones de dólares, en las que las afores de Banamex y Sura irrumpieron como inversionistas. Sin embargo Luis Videgaray, como secretario de Hacienda, se entera y le pide a Lozoya detener los contratos.



Y es que Videgaray frenó a seco a Gonzalo Gil, hijo del exsecretario Francisco Gil Díaz, entre otras cosas, porque éste persiguió ferozmente durante el gobierno de Vicente Fox a José y Alfredo Miguel Affif, que en el gobierno de Peña han sido de los principales beneficiarios de las concesiones de infraestructura.



Además, Videgaray tenía gran simpatía por Seadrill. La instrucción a Lozoya fue limitar a Oro Negro y favorecer a Seamex. Ante tal escenario, la ascendencia de Ramírez Corzo sobre Lozoya se eclipsó y la compañía de Gil y los Cañedo White cayó en desgracia.



Después vino el desplome de los precios del crudo y la demanda de jack-ups se vino abajo en el mundo, tirando los precios, por lo que Pemex se vio obligado a cancelar y suspender varios contratos, lo que molestó a Oro Negro, a tal punto que presionaron a prácticamente todos las áreas de Pemex Procura.



Procura, que dirige Miguel Ángel Servín, entró en una fase de cancelar contratos a todos los proveedores. Igual tocó a Perforadora Latina de Adolfo del Valle, que a Perforadora México de Germán Larrea, Cotemar de Cristina Lobo, y hasta Grupo R, de Ramiro Garza Cantú.



Oro Negro, en lugar de mostrarse flexible, prefirió pelearse con Pemex. A toro pasado, en algo sí tienen razón: Seamex es el único contratista que no sufrió cancelaciones. Sus cinco plataformas siguen operando para Pemex.



PALO A W&C

Fíjese que el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil acaba de negar el miércoles a Pensionissste la suspensión definitiva del amparo que promovió contra el convenio concursal que dio salida de ese estatus a ICA. Como aquí le hemos venido contando, la afore encomendada a Rodolfo Campos quiere echar abajo el proceso en aras de recuperar una inversión ruinosa de más de 400 millones de pesos en acciones de la constructora. La subdirectora Jurídica de Pensionissste, Isabel Messmacher, pero sobre todo el abogado de White & Case, Vicente Corta, están empeñados en revertir todo. Sin embargo el juez desechó el amparo porque ya se consumó la sentencia reclamada y se salió del concurso desde el 23 de marzo.



BMV Y AMIB

El próximo miércoles habrá Consejo en la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José Oriol Bosch y el 27 de abril será la Asamblea. Vamos a ver cómo llega Jaime Ruiz Sacristán, que el año pasado estuvo expuesto a un fuerte desgaste y se rumoró que quería tirar la toalla. El del Banco Bx+ iría por su cuarto año en la Presidencia. La Asamblea será un día después del consejo de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), donde también hace aire, y muy fuerte. Está en veremos la reelección de José Méndez Fabre, quien a su vez iría por un cuarto periodo como presidente ejecutivo. La grilla en las casas de bolsa está muy dura por el arranque de la nueva Bolsa Institucional de Valores, de Santiago Urquiza.



VA AMADO

Tómelo con reservas, pero se asegura que Miguel Alemán habría comprado a la inglesa Petrofac los derechos de explotación de uno de sus campos petroleros. Se habla de El Ébano, en San Luis Potosí, el cual fue adjudicado por Pemex hace alrededor de un par de años atrás. Lo más relevante del caso es que el también dueño de Interjet lleva como socio ni más ni menos que a Amado Yáñez, el ex de Oceanografía. Ya de bastante tiempo atrás se conocía de la cercanía de ambos. El primero estuvo a un tris de adquirir la malograda naviera. Luis Videgaray, todavía secretario de Hacienda, se opuso enfáticamente.



BANXICO

En línea con los analistas, Banxico mantuvo ayer en 7.50% la tasa de interés. El instituto que lleva Alejandro Díaz de León ha machacado con que no necesariamente seguirá el ritmo de la Fed, que ya adelantó elevará su tasa hasta cuatro veces. Entre especialistas hay la percepción de que Banxico se fue de bruces con los aumentos el año pasado. Tendríamos un punto de más que bien se pudo administrar mejor en este 2018. El desafío para la Junta de Gobierno es cómo afrontar un escenario de una mayor relajación de la política monetaria estadounidense. Si no eleva la tasa, el rezago puede ser castigado por los mercados.