La versión de que fueron los yernos de la alcaldesa de Choix los que atacaron a los policías corrió como reguero de pólvora

Rebelión. Al director general del Conalep en Sinaloa, Wilfredo Veliz, se le hizo bolas el engrudo. Los maestros de la ciudad, como los de todo el estado, pararon labores y pidieron la intervención del gobernador Rubén Rocha Moya porque Veliz quedó rebasado para solucionarles el problema de los sueldos “mochos” y la cancelación de algunas prestaciones. La delegada sindical de la institución en Los Mochis y El Fuerte, Dora Alicia Escobedo, encabezó ayer la manifestación en el marco de la entrada total del personal para dar clases presenciales. Los trabajadores sindicalizados saben de las razones que esgrimió el director general del Conalep en Sinaloa por el sueldo y las prestaciones, pero no se las hacen válidas. Y nadie porque las medidas le pegan en sus bolsillos.

Al alza. El incremento al litro de la gasolina provocó el malestar generalizado entre los propietarios de vehículos en la ciudad. Hace tres días subió de 21.90 a 22.60 y muchos creyeron que sería por 24 horas, pero el precio se ha sostenido hasta ayer, lo que de plano ya no le gustó a los automovilistas. Incluso, algunos trabajadores de gasolineras hasta dicen que el alza podría seguir, lo que confirmó el exlíder de los gasolineros en el norte de Sinaloa, Heriberto Félix Díaz. Y eso que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está subsidiando al 100 por ciento el combustible. El problema es que subiendo la gasolina se incrementa todo, lo que afecta hasta los que no tienen vehículos. Si de por si en la era de la 4T la carestía no se detuvo, con esto se agravará.

Por las nubes. Tras hacerse mucho ruido por el incremento en el cobro del servicio de agua potable a los usuarios deudores, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome tuvo que salir a justificarlo: a la deuda se le cobra el 3 por ciento mensual como fue el acuerdo del Consejo de Administración de la paramunicipal bajo el argumento de cumplir con una serie de disposiciones legales. Con esto puede ocurrir dos cosas: los usuarios se ponen al corriente y pagan puntual o de plano esas cuentas van a seguir aumentando por la falta de capacidad económica para pagar. Algunos señalan que la tendencia va a ser esto último porque si la gente no paga pues menos aumentando la deuda. ¿ O no?

El desdén priista. Por si no lo creía, el presidente del PRI en El Fuerte, Luis Miguel Torres, ya sintió en carne propia el rechazo de los priistas afines a su propio grupo, el de la exalcaldesa Nubia Ramos. La señal más clara fue que el 90 por ciento de los consejeros no asistieron a la reunión a los que los convocó. Dicen que luego buscó a los ausentes y le dieron la espalda. Y eso que son los consejeros que impuso Nubia Ramos cuando era alcaldesa. Si estos la mandan a ella y a Luis Miguel por un “tubo”, qué será los otros que fueron desplazados.

Entrentamientos. De mal en peor la inseguridad en Choix. Al muerto que le dejaron en palacio cuando recién entró la alcaldesa Amalia Gastélum, se suman los homicidios que se han desatado de uno y otro bando de los que quieren el control en el alteño municipio. Incluso, la defensora de los derechos humanos, Josefina Couret de Saracho, hizo llegar a los medios de comunicación la carta que le mandó a la alcaldesa para que a los responsables de la balacera los ponga a disposición de la Fiscalía General de la República, sean quienes sean. El día de la balacera estaba la propia Amalia Gastélum en el campamento del Torneo de Pesca Lobina Huites 2022, el que tuvo que suspenderse. De hecho, algunas balas llegaron hasta el campamento. Cuando menos un vehículo, propiedad de uno de los asistentes, fue impactado por una bala.