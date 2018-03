La vez que el Papa lloró

El Papa Francisco tuvo un encuentro con niños de un orfanato y le hicieron preguntas. El Papa iluminó sobre problemas que también los adultos se preguntan. Un niño preguntó por qué aunque van a la iglesia, siguen peleándose entre amigos y entonces, ¿por qué es importante ir a la iglesia? El Papa Francisco le dijo que la respuesta es el pecado, el egoísmo humano. Pero ir a la iglesia sigue siendo válido para ponernos frente a Dios tal como somos, y decirle: “Aquí estoy, Señor, soy un pecador y te pido perdón”. Pero no sirve si voy a la iglesia para fingir que soy una buena persona, o porque me gusta escuchar música o me siento bien.Un joven le hizo una difícil pregunta. Le dijo que cuando tenía dos meses su madre lo abandonó en un orfanato. Y cuando la buscó siendo ya mayor, no se portó bien con él, “¿por qué no me acepta mi madre?”. El Papa le confesó que al leer su pregunta, lloró: “Estuve cerca de ti con un par de lágrimas, quizás me atrapaste con las defensas bajas y me hiciste llorar. Pero no es una cuestión de culpabilidad, es una cuestión de gran fragilidad de los adultos, debido a tantas injusticias y a la pobreza espiritual que endurece los corazones y hace que nos equivoquemos. Tu madre te ama pero no sabe cómo hacerlo y cómo acariciarte, porque la vida es dura. Te prometo que rezaré para que te muestre su amor. No seas escéptico, ten esperanza”.. Gran luz nos da el Papa en nuestra actitud ante la fragilidad ajena. Lejos de reprocharla, hay que ser comprensivos y dar gracias a Dios que yo sí puedo ayudarles en su fragilidad. Si tengo una piedra grande, no puedo apoyarla en una caja de cartón, porque la aplasta; pero nosotros podemos ayudar, para que la piedra no aplaste la caja de cartón, concluyó el Papa.