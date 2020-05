La vida después de la ley seca

Las autoridades federales, estatales y municipales no han podido ni querido imponer un confinamiento estricto y obligatorio en Sinaloa, y el resultado se ve todos los días por las calles, pero a raíz del levantamiento de la ley seca ha sido muy notorio el relajamiento de la población, en especial de quienes hicieron fiestas y reuniones el fin de semana.

Pero estas conductas no se han evitado, ni antes ni durante ni después de la ley seca, porque la cerveza no ha parado de circular, pero a precios exorbitantes; las fiestas con banda o grupos musicales no se han dejado de hacer, pero como se realizan dentro de propiedades privadas, no hay autoridad que pueda actuar.

Tan solo este fin de semana que pasó, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibió 880 llamadas al número de emergencias 911 para denunciar fiestas por todo el estado, de las cuales 391 se llevaron a cabo en Culiacán.

Esto demuestra que gran parte de la población no cree ni le tiene miedo al coronavirus, lo cual vuelve más peligrosa la situación en la entidad, en especial para los adultos mayores, las mujeres embarazas y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal.