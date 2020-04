La vie enrose

Día de cuarentena: ya perdí la cuenta

Ya llevamos buen tiempo de encierro y distanciamiento social. Tantos días y todavía no sabemos cuándo se acaba la cuenta. Cada vez que sentimos que podemos gritar UNO, nos sale López-Gatell con un +30. Quedarnos en casa, así como nos ha mantenido a salvo de la contingencia, también nos ha podido llevar un poquito a la locura y a la desesperación.

Algunos pudiéramos decir que, si esto fuera una serie, la segunda temporada la quisiéramos con otros integrantes, porque ya estamos peleados con la mitad del elenco familiar.

Hay días que no aguantamos ni nuestra sombra, y otros donde el día se dedica solo a pedir abrazos. A veces nos sentimos muy productivos y hasta intentamos algo nuevo, y otros donde hasta salir de la cama parece un duelo con las cobijas de tigre. La gran ventaja de esto es que podemos elegir, y también…

El Internet. Ahora, las redes sociales están llenas de entretenimiento y actividades de todo tipo; desde recetas hasta la mismísima misa. Conciertos en vivo, yoga, y un personaje que merece su propia categoría: Bárbara de Regil. Si no la han visto en sus “en vivo” de Instagram, seguro la han visto en múltiples memes. Particularmente un meme donde dice que “sonrían” en pleno workout. Aunque hubo mucha polémica, la mujer ha tenido algo de razón.

Al mal tiempo hay que darle buena cara y hasta una sonrisa (para los que dicen que el ejercicio los hace felices, no me pueden decir que durante su workout no sufren y sienten que van a sacar un pulmón).

En fin, a pesar de la tragedia de la pandemia y la cuarentena, se han traído cosas buenas a la mesa, no solo el pay de mango de Mariana Rodríguez. Más unión, más tiempo libre y mucho entretenimiento para matar horas dentro de las paredes tu casa. Y aunque variedad no nos hará falta, no es verdad que tienes que salir de la cuarentena con un libro leído o un talento nuevo o un cuerpazo.

Se puede hacer con el tiempo lo que uno quiera, ya sea haciendo los ejercicios de Bárbara de Regil, o viéndolos mientras tomas el café. Pero eso sí, hay que sonreír.