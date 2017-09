La voluptuosa Irma, un terror sobre Florida

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Los golfistas son muy mentirosos. Oswaldo Virgil (padre) es bueno en golf. Pero hace unos días hizo un hoyo en uno y él mismo se anotó un hoyo en cero”… J.V.-** Pocos en Florida hablan ahora de beisbol u otros deportes, tampoco de política, economía, modas, farándula o sucesos policiales. Estamos muy concentrados en esta voluptuosa Irma que nos ha mandado papá Dios para recordarnos que él existe, y que solo con soplar del cielo hacia abajo es capaz de armar tremenda maquinaria de terror. Dicen que mañana sábado y el domingo estaremos a merced de lo que Dios quiera…** Los Bravos no quieren que el súper prospecto guaireño Ronald Acuña pase mucho tiempo separado de ellos. Le dieron permiso para ir a Venezuela por unos días, y enseguida lo mandarán a la Liga Instruccional de Arizona, para que amanezca 2018 preparado para ser el center fielder regular en el equipo grande…** Los niños de la escuelita de Beisbol La Salle jugarán en el estadio del beisbol profesional de Obregón el 30 de noviembre, antes del encuentro Mayos-Yaquis. ¡Buena, esa por los Yaquis…!“Me decía Virgil…: ‘El golf es tan bueno que ha sustituido el sexo en toda América’. Por supuesto, Virgil ya cumplió sus 85 años”… J.V.-** El robo de las señas de los Yankees, por los Medias Rojas en Fenway Park, ha sido un escándalo de Grandes Ligas. Estas marramucias son odiadas entre los peloteros, pero han habido numerosos casos. Ahora los bostonianos utilizaron un reloj de Apple, pero hace unos 30 años, vi cómo los Gigantes transmitían a sus bateadores si era quebrado o recto el lanzamiento que les tiraban. Un cómplice, ubicado en los bleachers, exactamente frente al home plate, veía las señas del catcher a través de un larga vista. Si era recta, mostraba un pañuelo blanco, si era otro lanzamiento no mostraba nada…** Esta noche en tierras de los Pericos continuará la Serie del Rey. Honestamente, veo mayor posibilidad de que Puebla empate la serie a dos victorias, a que los Toros ganen invictos…** La enfermedad fue llamada “El Mal de Lou Gehrig”, porque acabó con la carrera y la vida del slugger de los Yankees. Ahora se le conoce también como ALS, porque su nombre científico es amyotrophic lateral sclerosis. Otro Yankee famoso, Jim (Catfish) Hunter también murió de este mal. El Hall de la Fama de Cooperstown ha declarado el fin de semana 14-15 de octubre, días para recaudar fondos en favor de las investigaciones acerca de la ALS, porque hay 30 mil personas afectadas en Estados Unidos, y aún no se conoce cómo combatirla.-o-o-o-“Jugar golf es lo más divertido que se puede hacer en esta vida sin quitarse la ropa”… Oswaldo Virgil (padre).-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.