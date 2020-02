La voracidad de Chapman y regidores

Los regidores de Ahome se aumentaron 10 mil pesos en su sueldo para llegar a ganar casi 70 mil pesos mensuales.

Esto constituye una traición al pueblo de Ahome a quien le regatean la solución de los problemas por la carencia de recursos económicos.

Además, la voracidad de estos los hace olvidar los postulados del proyecto de la Cuarta Transformación que les exige austeridad, que es de los que menos quieren saber. Por eso, su discurso ya no tiene ningún sentido.

Atrapado en otro escándalo del derroche, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, trata de volver a engañar a los ahomenses.

Dice que no está de acuerdo en el aumento, pero como fue un acuerdo unánime lo aceptó. Ni fue acuerdo en Cabildo ni fue unánime. Ya salió a relucir que el punto no se trató en alguna sesión ni fue unánime porque los regidores priistas Raúl Cota y Génesis Pineda no lo aceptaron. El destino de recursos a gastos no prioritarios es el signo distintivo en el gobierno chapmista.

Así, Chapman ya no tiene pretextos para echarle la culpa a administraciones pasadas porque si tiene recursos para su beneficio debe de tener para resolver los problemas. ¿O no?