La vuelta de tuerca de EPN y nuestro 19 de septiembre

En Sinaloa, particularmente en Culiacán, hace cuatro años tuvimos nuestro propio 19 de septiembre fatídico, con el azote del huracán más destructivo del 2013: Manuel, que registró una cifra récord de 412 milímetros de lluvia (equivalente a la precipitación normal de un año) y dejó 100 mil damnificados en este municipio, así como en Navolato, Mocorito, Angostura, Mazatlán y Rosario.En Culiacán muchas familias lo perdieron todo. Murieron niños arrastrados por las aguas, zonas enteras se inundaron y no solo fueron los sectores desprotegidos, sino algunos de los más pudientes, como isla Musala y el fraccionamiento Valle Alto. En este último nació una insurgencia de clase media alta que continúa viva. Las constructoras les vendieron la zona como una especie de «La Primavera chiquita», incluido club deportivo y templo católico, que para estar a tono con la high se llama San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Cuando Manuel echó abajo aquellos castillos en el aire, los colonos intentaron vender sus casas, pero, por infortunio, habían perdido plusvalía.Emergió, así, un movimiento vecinal ejemplar por su organización, fuertemente antipriista y que a la fecha pone la muestra a la hora de exigir al gobierno; hace unos días lograron que se incrementara el equipamiento en seguridad y los rondines de la Policía Municipal para abatir una ola de robos.Surgió también tras el huracán un movimiento de jóvenes, liderado por panistas como Kristian Tamayo y César Lara, que sin banderas de partido lograron integrar a miles en brigadas de rescate y ayuda. El presidente municipal de entonces, Aarón Rivas Loaiza, del PRI, dio la bienvenida a aquellos jóvenes y, sin distinción de colores partidistas, trabajaron juntos en una causa común: poner de pie a Culiacán. Lo lograron en tiempo récord, un par de meses.De las derivaciones sociopolíticas de un desastre natural da cuenta el terremoto de 1985 en la Ciudad de México: la inacción del gobierno dio nacimiento a lo que Carlos Monsiváis nombró «la sociedad civil», aquella que, desde su vulnerabilidad y sin auxilio de quienes estaban obligados a salvaguardarla, por sí sola tomó las calles, buscó entre los escombros, se organizó. Al siguiente año, Cuauhtémoc Cárdenas inició un movimiento democratizador que aglutinaría a todas las fuerzas de izquierda en torno a su candidatura presidencial en 1988. En 1989 se creó el PRD y, cuando en 1997 lograron que por primera vez los habitantes del entonces Distrito Federal tuvieran derecho a elegir a su jefe de Gobierno (hasta entonces lo designaba el presidente de la República), ganó Cuauhtémoc por aplastante mayoría. Desde aquel año la Ciudad de México está en poder de la izquierda, liderada hoy por Andrés Manuel López Obrador, quien parece estar a un paso de Los Pinos.Un nuevo cambio de paradigma, sin embargo, se perfila a partir del sismo del martes. La desgracia ocurre justo a once días de haber iniciado formalmente el proceso electoral 2017-2018.A diferencia de Miguel de la Madrid, que en 1985 ni siquiera dio la cara el día del temblor, en esta ocasión Enrique Peña Nieto ha estado presente desde el primer momento. Un presidente con entereza brinda certidumbre a la ciudadanía. Al igual que EPN, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se ha revelado como un funcionario eficaz, humanitario y tolerante. Ayer, cuando fue abucheado al visitar una zona dañada en CDMX, fue asertivo al pedir calma a la turba. Se retiró del sitio y, a quienes buscaban resguardarlo, les dijo: «Regresen a ayudar».De seguir como van, no descarte usted que EPN logre revertir el rechazo a su partido e, incluso, deje como sucesor a quien hasta hace poco se perfilaba como su candidato más fuerte: Osorio Chong. Nada es descartable en el «handicap del hoyo», como se refieren en el golf a los niveles de dificultad.