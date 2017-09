Laboral, talón de Aquiles del TLCAN 2.0

La presión que ejerzan Estados Unidos (EU) y Canadá durante la renegociación del Tratado para que México se comprometa a incrementar los salarios, puede ser el talón de Aquiles y lo que lleve a los negociadores nacionales a romper las pláticas del TLCAN 2.0.



Los gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeu, al igual que sus dirigentes sindicales han sido muy enfáticos en las dos rondas de negociaciones: México debe cumplir con los ocho acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y no utilizar la mano de obra barata como ventaja para atraer inversiones y robar empleos en la región.



En estos primeros “rounds de sombra” las posiciones están muy lejanas de aterrizar en un texto para el encuentro en Ottawa, Canadá, el próximo 27 de septiembre. Los negociadores y observadores del proceso estiman que éste, el laboral, será uno de los últimos capítulos en cerrar.



Hoy las diferencias son abismales.



En Canadá el salario mínimo oscila entre los 10 y 13 dólares canadienses por hora, es decir, unos 23 mil pesos al mes. En EU es de 7.25 dólares por hora, esto es, unos 20 mil pesos al mensuales.



Mientras que en México el salario mínimo es de apenas dos mil 401.20 pesos al mes.



Los salarios manufactureros entre México y EU mantienen una brecha muy larga. Se estima que en nuestro país el salario es 10% de lo que se paga respecto al vecino del norte.



Y en detrimento del poder adquisitivo del salario mexicano, cosa que no saben nuestros socios comerciales, es que en los últimos 30 años (el TLCAN lleva 25), en los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña el salario ha perdido 74.5% del poder adquisitivo.



Gobiernos y organizaciones laborales de Norteamérica quieren que la regla de oro sea que los salarios en México se muevan lo más rápido posible hacia el salario del país que cotice más alto, algo que se ve francamente difícil que suceda, pese a voces como la Coparmex de Gustavo de Hoyos y el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, que pugnan por elevar el salario mínimo.



Con todo, la gran interrogante es que nadie en el gobierno mexicano, sector privado y sindicatos ha definido “la gradualidad” del incremento salarial del sector manufacturero exportador. Tal vez esto se logre en 15 o 20 años.



Pero al calor de las discusiones de este TLCAN 2.0 que se pretende rubricar este mismo año, México debe modificar la legislación laboral, fiscal y social. La moneda está en el aire y este capítulo hace que el resultado de toda la renegociación sea incierta.

CASTAÑEDA

Jorge G. Castañeda acaba de hacer algo que no es muy usual entre los actores políticos: devolver dinero. Como aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia en 2018, el académico obtuvo financiamiento de un reducido grupo de empresarios que le ven posibilidades para encabezar el timón del país. Fueron 12 hombre de negocios para ser precisos. Entre todos aportaron a su campaña alrededor de siete millones de pesos, recursos con los que se movió por todo el país en los últimos meses (vale la pena mencionar que también tuvo el respaldo de una importante aerolínea comercial y una cadena hotelera que le facilitaron transportación y hospedaje). Castañeda ejerció el 79% de lo que recaudó, pero, y aquí está lo inédito, devolvió a esos 12 empresarios que creyeron en él 21% restante en el momento que decidió ya no seguir la ruta independiente. El que se haya retirado de esa vía no lo deja fuera. El excanciller podría ser un candidato muy viable para el Frente Amplio que un sector de la izquierda y la derecha construyen.

GÓMEZ MONT NO

Ya se empieza a manejar por ahí que tras el fallido intento de darle el pase automático al procurador general de la República, Raúl Cervantes, para que se convierta en el fiscal anticorrupción, el que podría llegar a esa posición es el todavía jefe del Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera. Cumple cabalmente con el perfil y sería un personaje con el que Enrique Peña Nieto podría sentirse relativamente cómodo, sin caer en la excesiva cercanía que significaba Cervantes. El otro nombre que también ya se deslizó es el del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar. La propuesta que definitivamente vetó Peña Nieto fue la que le planteó el PAN. El partido que lidera Ricardo Anaya había apostado por el abogado Fernando Gómez Mont.

BAIN & CO. QUEMA

El líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas, Víctor Fuentes, envió una circular a todas las secciones en la que ordena a la base de trabajadores sindicalizados de la CFE no proporcionar información ni ningún apoyo a la consultora internacional Bain & Co., encargada de proporcionar servicios de consultoría para la Coordinación de la Transformación, Consolidación de la Separación e Instalación del Nuevo Modelo Operativo que ayudará al tránsito de empresa paraestatal a empresa productiva del Estado. De acuerdo con Fuentes, Bain & Co. no ha avanzado gran cosa para los 800 millones de pesos que está cobrando. “Existen pruebas de que lo único que han realizado es consolidar las ideas del personal de la CFE y las presentan como suyas”. La idea de contratar a Bain & Co. fue de Enrique Ochoa y Ángel Meixhueiro.