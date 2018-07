Laico vs espiritual

Por definición, el laicismo es el principio bajo el cual existe independencia entre la sociedad civil y la sociedad religiosa. Así, una persona u organización es laica, cuando no tiene carácter sacerdotal, y es independiente de toda confesión religiosa. En virtud de este principio, una sociedad o Estado laico no favorece ninguna religión en particular, como tampoco hace ninguna diferencia entre las diferentes comunidades religiosas, y por consecuencia entre sus miembros. Así que, todos los ciudadanos, sean creyentes o no, pertenezcan a una religión o no, forman parte de una misma y única nación, en la que todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esto es la verdadera igualdad, el respeto a los demás a pesar de diferente forma de pensar.La espiritualidad, por su parte, puede definirse como la creencia en una dimensión espiritual de la existencia, en una esencia inmaterial del ser humano, como el alma, o en un Dios de toda la creación. Es esta creencia la que ha dado lugar al nacimiento de las religiones, y de ellas, numerosas doctrinas sacerdotales, dogmas, y preceptos, que si bien han servido enormemente para reglamentar la conducta de los creyentes, también han propiciado continuos y graves conflictos por todo el planeta y en todas las épocas. Dicho lo anterior; ¿se puede ser laico a la vez que espiritual? Claro que sí porque no son cosas opuestas ni incompatibles. Se puede aceptar la existencia de Dios y del alma humana, ser generoso, benevolente y tolerante, aunque no pertenezca exclusivamente a ninguna religión en particular. Se puede, aceptar los principios básicos comunes de toda religión, como son el amor al Creador, el amor a nuestros semejantes, el respeto a la vida y a las leyes sociales, la fraternidad entre todos los seres aunque profesen diferentes creencias.