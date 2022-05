Lámparas iluminan sospechas

audima

El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, con acuerdo de todos los integrantes del Cabildo, accedió a lo más lógico y sano que se puede hacer en torno al contrato directo por 400.8 millones de pesos firmado con la empresa mazatleca Azteca Lighting. Hay demasiadas dudas en torno a este caso que hacen pensar en irregularidades y posible corrupción. Por principio de cuentas, está el hecho de que el contrato no se haya licitado y se haya otorgado, con este, cinco contratos directos a la empresa para la compra de 2 mil 139 luminarias, cada una de las cuales cuesta más de 177 mil pesos aproximadamente. Los pagos pactados entre ambas partes son multianuales, lo cual comprometería a las próximas administraciones municipales. De acuerdo con investigaciones hechas por el Observatorio Ciudadano, esta sería la adjudicación directa más costosa hecha en la historia del Ayuntamiento. Refiere que el contrato se hizo sin un estudio de mercado, lo cual constituye una posible irregularidad.

Más sospechas. El hecho de que el secretario del Ayuntamiento, Édgar González, ni la síndica procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, no hayan firmado el acuerdo que autoriza la compra de las 2 mil 139 lámparas tipo LED modelo UFO de la empresa Azteca Lighting, ha generado muchas más suspicacias. El funcionario refiere que no firmó el acta porque sencillamente no estuvo en la sesión correspondiente. Pero la funcionaria abundó en las dudas, pues en entrevistas hechas durante esta semana, afirmó a los medios de comunicación que ni siquiera sabía del caso y que iniciaría una investigación.

¿Cuál austeridad? Si algo ha dejado en claro el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres en esta su segunda administración municipal, es que no cree mucho en eso de la austeridad republicana. Ejemplos los hay muchos: sus constantes fiestas populares, conciertos y tocadas a cargo del erario, los viajes mensuales a otros estados o el extranjero, y los gastos de promoción. Para el próximo Tianguis Turístico Internacional, por ejemplo, ha decidido desvincular a Mazatlán del programa de promoción estatal y pagar un módulo específico para la proyección de Mazatlán. Eso costará 2.5 millones de pesos al erario, sin contar el costo de la mariscada que planean dar a los funcionarios y touroperadores (ojalá) que asistan al evento.

Omisión peligrosa. ¿Sabe usted de qué forma se está preparando el gobierno de su municipio para enfrentar la intensa sequía pronosticada para este verano en todo Sinaloa? Pues nosotros tampoco. Al parecer, los municipios se están confiando en el apoyo anunciado por la Conagua para asistir a la población, lo cual no pasa de aportar algunas pipas para llevar agua a las comunidades más afectadas. Los municipios del sur de Sinaloa, en su gran mayoría, carecen no solo de equipamiento y recursos para asistir a la población, sino también de un plan de contingencia, con todo y las continuas advertencias de la emergencia que pudiera estar acechando ya a los habitantes de las zonas rurales.