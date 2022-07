Lanza mensaje Rocha Moya a camioneros de Sinaloa

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dio ayer un contundente mensaje a las Alianzas de Camiones de toda la entidad que han aprovechado el aumento de las tarifas de transporte urbano para aplicar cobros extras. Y es que, aun cuando el incremento fue de solo un peso, algunas organizaciones aplican incrementos de 1.50 pesos, golpeando aún más el ya de por sí castigado bolsillo de las familias sinaloenses. Pues bien, en su gira por Escuinapa, el mandatario estatal dijo que asegurará las unidades de aquellas organizaciones que abusen del incremento. Ante los cuestionamientos de los reporteros, refirió que el aumento era de 1 peso. Habrá que ver si el gobernador cumple la amenaza, pues en la capital del estado los usuarios se quejan porque los choferes les aplican un incremento de 1.50 pesos. Solo hay que imaginarse lo que dicen del actual gobierno cuando se había dicho que el incremento sería de 1 peso.

En medio de la oleada de quejas por el cobro extra que aplican los choferes de algunas organizaciones transportistas, fue el mismo director de Vialidad y Transportes del Gobierno de Estado, Miguel Loaiza Pérez, quien salió en defensa de los intereses de los transportistas. Justificó que algunas rutas con tarifas de 11 pesos sean desde ayer de 12.50. Argumentó que la intención fue hacer únicamente dos tarifas para la prestación de este servicio, por lo tanto, se homologó el costo entre los Puro Sinaloa y aquellos que tienen aire acondicionado. ¿Quién manda, pues, en Sinaloa?

A propósito de manga ancha, aún no se apaga la polémica que dejó en la entidad la reciente visita de Juan Antonio Ferrer Aguilar. El titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dijo que no habrá una investigación por la pérdida de 35 millones de pesos en medicamentos descubiertos caducados en los almacenes de la Secretaría de Salud. El funcionario aseguró que solamente se repondrá al Gobierno del Estado la mercancía. Esto resultó “un balde de agua fría” para quienes se habían manifestado en la exigencia de una investigación profunda y castigo ejemplar para los responsables, al considerar criminal el mal manejo de los recursos médicos en momentos en los que el país atraviesa por una de sus peores crisis epidemiológicas y los pacientes sufren por la supuesta falta de medicamentos. Luego critican que la impunidad es la madre de todos los males sociales en México... ¡Con autoridades tan permisivas, pues cómo no!

Una fuerte contienda se fragua en los pasillos del Ayuntamiento. Después del aumento del comercio informal en las calles de Culiacán durante la gestión del exalcalde Jesús Estrada Ferreiro, con la nueva administración parece haber la intención de disminuir la presencia de vendedores en las calles. No hay que ser adivinos para prever la contienda que esto pudiera generar en las próximas semanas. Por ello la urgencia de los comerciantes organizados de la zona centro de Culiacán por lograr inmediatamente una audiencia con el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil. Este, por su parte, se ha reportado muy ocupado con el cambio de mandos.