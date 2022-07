Larga la lista a consejeros en Morena

Kilométrica la lista de los morenistas, de viejo y nuevo cuño, que aspiran a ser electos consejeros de Morena de Ahome con el fin de participar en la votación para la nueva dirigencia estatal de ese partido en Sinaloa. Y es que fueron 159 los que se inscribieron, 80 hombres y 79 mujeres. La lista la encabeza el alcalde Gerardo Vargas Landeros y varios de su gabinete, entre ellos Genaro García Castro, Raúl Pérez, Silvina Valenzuela, Felipe Juárez, Cecilia Hernández y Hólincer Castro. Hay otros más. También se apuntaron los regidores Judith Luna, Pedro Cevallos, Antonio Menéndez y Ofelia Rodríguez. Eso por un lado, pero hay otros más como su hermano Gabriel Vargas Landeros, delegado de Vialidad y Transportes. El que también se inscribió es Juan Francisco Fierro, exsecretario de la comuna. Ahora es cercano al alcalde y a la diputada federal Ana Ayala Leyva. Hay otros como el director de la SEPyC, Juan Ramón Torres, y la diputada local Juana Minerva Vázquez. Varias sorpresas hay como esa de que el líder de los abogados José Luis Polo Palafox se inscribió. Ahora resulta que también le salió lo morenista.

ALGUNOS que se registraron solo van a hacer el ridículo porque no tienen ninguna posibilidad de ser electos consejeros en la votación que se llevará a cabo el día 30 del presente mes. O sea, está a la vuelta de la esquina. De los 80 hombres que se anotaron van a ser electos 5 y de las 79 mujeres otras 5. Son diez los consejeros que serán electos en tres centros receptores que se instalarán: dos en la ciudad y uno en la zona rural. ¿Alguien duda de quién puede llevar más gente a votar? Los que salgan participarían en la elección de la nueva dirigencia estatal que será el 7 de agosto.

DICHO Y HECHO: el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman se salió por la tangente al responder los señalamientos de que no contestaron algunas demandas, por lo que ahora la administración vargaslanderista podría pagar millonarias indemnizaciones. Quiso tender una cortina de humo señalando que habían contestado todas las demandas, a lo que la síndica procuradora Cecilia Hernández replicó que no fue así. Incluso, Chapman mencionó el caso de un niño que murió en un socavón, pero no está en las demandas a las que hizo referencia en la sesión de cabildo la síndica procuradora. Algunos ya le agarraron la pichada a Chapman de defenderse con el caso de lo que el llamó “El Niño del Socavón”: quiso aparecer como humanista. Pero resulta que las demandas millonarias son otras.

DICEN QUE el director de Turismo en la zona norte de Sinaloa, Domingo Vázquez, no se duerme en sus laureles. Ya empezó a activarse en la ruta del 2024. Unos ponen el ejemplo del grupo de mujeres que hicieron un show en conocida plaza comercial. Ahí pusieron en marcha el programa “Actívate Bailando con Mingo Vázquez”. Vestidas con camisa y toda la cosa. Más claro ni el agua. El promotor deportivo se quedó con la espina clavada en la elección pasada para alcalde. El detalle va a ser, si es que le sigue el gusanito, qué partido podría postularlo. Y ahí está la cuestión porque con el PT como que no terminó muy bien.