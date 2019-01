Largas filas y horas solo pa’ pagar predial

Sigue el caos por la actualización de documentos a pagos del predial en el Ayuntamiento de Culiacán, ya que la mayoría de las personas se quejan de las largas filas y el montón de horas que pasan a la espera de que se les dé de alta en el padrón de contribuyentes. Pero los que se han visto más afectadas son las personas de la tercera edad, pues muchos desconocen todos los requisitos y tienen que dar muchas vueltas para realizar los trámites. Si usted está en medio de todo este caos, llámele al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, al ‘fon’ (667) 169 76 56, pa’ que agilice el proceso.

Agua contaminada

Urge una bola mágica pa’ saber lo que va a responder el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), Aarón Blake Serrano, sobre lo que dijo la asociación civil Vigilantes Ciudadanos respecto a que el agua potable de Ahome no está bien tratada, y hasta mandaron a hacer unos estudios al Instituto Politécnico Nacional, y hay que ver también cuáles son los resultados. Además, señalan que esto tiene que ver con los casos de hepatitis que brotaron en un kínder. Y mire que no es cualquier cosa esta declaración. Es urgente conseguir esta bolita, así que si tiene una eche el fonazo al chaca de la Junta al (668) 812 04 04 pa’ que salga y dé a conocer la postura de la administración municipal.

Pasan por donde no deberían

Los que andan pero bien preocupados son los habitantes de Guasave que tienen su cantón por el bulevar Millán, el cual parece juego de la montaña rusa con tanto desnivel. Se supone que por ahí no deberían transitar camiones de carga, pero hasta ayer pasaban a todo lo que da porque la vía alterna, que es el canal 27, no la consideran segura, al tener como antecedente la volcadura de un camión de carga. Así que, si no ponen orden las autoridades, la cosa irá de mal en peor. Ahí si se percata de una cuarteadura, dé el pitazo al (687) 871 87 00, a ver si hacen algo.

Una limpiadita

Se solicitan trabajadores que se den una vuelta por el fraccionamiento Los Álamos, en la ciudad de Guamúchil, pues la raza dice que el canalito que pasa por un lado del sector se encuentra enmontado y lleno de basura, por lo que piden que lo limpien pa’ prevenir alguna bronca cuando llegue la temporada de lluvias. Si te interesa la chamba, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

Aguas con los puestos

La Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán anunció que recogerá de las calles todos los puestos y carretas que dejen los comerciantes y vendedores de comida en la calle, en apego a las leyes y reglamentos municipales. Así que va necesitar una bodega bastante grande pa’ resguardar los cientos de puestos que diariamente están obstruyendo la vialidad. Si usted tiene un lugar con esas características, llame al teléfono es (669) 982 21 11, con el alcalde Luis Guillermo Benítez, seguramente se lo agradecerá.