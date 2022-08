Las Águilas ya están volando muy arriba

Los equipos del Toluca y Monterrey podrán ser todavía los punteros del actual torneo de la primera división, pero que no se confíen, porque las Águilas del América ya despertaron y su vuelo comienza a ser cada vez más alto, en prueba de que es un cuadro que sabe levantarse de las adversidades.

Esos dos resonantes triunfos que acaban de obtener sobre los Pumas y Pachuca con idéntico marcador de 3 por 0 son la clara muestra de la mejoría del accionar colectivo de los dirigidos por Fernando Ortiz. Con los seis puntos que cosecharon llegaron a 13 y además todavía tienen un partido pendiente.

Para el próximo sábado todo le pinta a su favor para ampliar su buena racha, al medirse a Cruz Azul en el clásico joven. Sí, porque la máquina celeste pasa por un pésimo momento y por el buen fútbol que están jugando los millonetas los momios le favorecen ampliamente.

La única manera de ver ganar a los celestes es de que brinden su mejor partido de la presente campaña, pero hasta el momento dicho conjunto sigue navegando en aguas muy turbulentas.

Reiteramos pues, Toluca y Monterrey que protagonizaron un parejo duelo que terminó 1-1 siguen dominando la clasificación con 21y 20 puntos, pero que no se confíen pues el once del América ya despertó y por ende ya comienza a ganarse el respeto de los medios y sus rivales.

ADIOS A CATAR. Las malas noticias se le siguen acumulando a la Selección Nacional de México a menos de 100 días de iniciar su participación en la copa del mundo 2022, al anunciarse la grave lesión de Jesús 'Tecatito' Corona.

Muy temprano la mañana de este jueves corrió como reguero de pólvora que el atacante del Sevilla de la liga española se fracturó durante el entrenamiento el peroné y el ligamento de su tobillo izquierda. Fue sometido a una operación de emergencia y tardará en recuperarse entre cuatro a seis meses, motivo por el cual ya quedó fuera del tricolor.

Sin duda, una dura noticia para el técnico del cuadro azteca Gerardo Martino, pues su plantel pasa por una marcada irregularidad colectiva, amén de sus sus otros artilleros Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori no han podido alcanzar su mejor nivel, luego de recuperarse de sus respectivas lesiones y ahora se presenta la del "Tecatito" Corona.

A VIAJAR. Prácticamente ya todo se encuentra listo para que los aventureros de Óscar Torrero realicen su gira anual 2022 con destino a Puerto Vallarta.

La salida está programada para el día 5 de septiembre vía terrestre con un itinerario que contempla visitas a los sitios más representativos de ese excelente paraíso turístico

La delegación culichi está compuesta por 24 personas y solo nos resta desearles lo mejor en este tour que ya tiene más de 10 años de existencia.

REFLEXIÓN: Aunque llueva mucho hoy y mañana, el sol saldrá para ti más radiante que nunca.