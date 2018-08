Las Chivas están bien vivas en el torneo MX

Las bonanzas que ofrece el torneo mexicano de futbol son enormes, ya que al Guadalajara, que no podía ganar en las primeras cuatro fechas, ya lo daban eliminado, ahora resulta que con los tres triunfos que hilvanó en la semana ya está metido en la pelea por conseguir su boleto a la liguilla.Sí señores, y para beneplácito de su miles de aficionados, el Rebaño Sagrado revivió con gran fuerza con esa gran reacción que mostraron los pupilos de José Saturnino Cardoza.Con un partido más, los tapatíos llegaron a 10 puntos y ya tienen a seis puntos de distancia al líder Cruz Azul que hoy expone su invicto ante Santos Laguna, pero es notorio que el Rebaño Sagrado ya está en la pelea, cuando ya muchos lo daban por muerto.Esto también confirma que los jugadores ya olvidaron a su anterior timonel, Matías Almeyda, y comienzan a acostumbrarse con su nuevo líder al que le daban muy pocas posibilidades de que pudiera levantar al cuadro más popular de México.La prueba de la mejoría de Chivas ahí se ve en la clasificación general y aunque todavía no ha ganado nada es muy satisfactorio para todos los que congeniamos con los colores rojiblancos que ya encontró el camino de las victorias.Mientras que por los rumbos de la Liga de Ascenso, el representativo de Juárez FC llegó a seis jornadas sin conocer la derrota en el Torneo Apertura, tras vencer en calidad de visitante a Venados de Mérida con marcador de 3 goles contra 1.Los juarenses recuperaron de manera momentánea la cima al llegar a 14 puntos, pero todavía faltaba por jugar la noche de ayer el Atlante que lo podía superar. Sin duda, Juárez sigue considerado uno de los fuertes candidatos no solo para campeonar, sino también para ascender.Y vaya que le cayeron como anillo al dedo los exdorados, el defensor Elio Castro y el delantero Gabriel Hachen que son titulares indiscutibles y a los que seguramente se les sigue extrañando con el Gran Pez, en movimientos que suceden en el futbol profesional y que no llegamos a entender.Mientras que uno sale del hospital, el otro va ingresando, pero a ambos le mandamos un solidario abrazo, esperando que pronto se recuperen plenamente.El primer y sincero saludo se lo enviamos al doctor Isidro Galicia, cruzazulino de corazón, y quien tuvo que ingresar de emergencia a la clínica del IMSS por un problema cardiaco. Ánimo, amigo Galicia, toda su raza del grupo antiporra orará por usted para que pueda volver a realizar sus actividades normales. El otro saludo es para Jesús Carvajal, hermano del legendario jugador Héctor “Cuate” Carvajal, quien ayer abandonó la clínica y ya se encuentra en el seno de su hogar.