MIL disculpas, a partir de mañana no tendré el privilegio de estar en contacto con usted durante tres días, voy a cumplir con una invitación especial para recibir un reconocimiento en la Ciudad de México. La cita será en lo que fue la Cámara de Senadores, ahora conocida como la Casona de Xicoténcatl, convertida en un recinto especial para ceremonias de esta índole; las Glorias del Deporte.

EL EVENTO será hoy por la tarde, me imagino saludar a tanta gente ligada con el deporte, jóvenes y de la vieja guardia. Aparte de invitados especiales, dirigentes deportivos y otros laureados con muchos premios por su trayectoria. El premio del beisbol se llama Ingeniero Alejo Peralta, en memoria de este hombre a quien se le debe el éxito que ha tenido el beisbol como gran impulsor desde que llegó a la LMB con sus queridos Tigres en 1955.

TAMBIÉN hay otros premios, entre ellos el que distingue al boxeo que mucho tiempo tuvo como brazo fuerte al licenciado José Sulaiman, que se entrega a quienes han tenido mucha presencia en el deporte de los puños. La verdad que no sé mucho de este evento, quedé sorprendido cuando me llamaron para informarme que recibiría uno de los reconocimientos de las Glorias del Deporte en la Cámara de Senadores. Muy diferente a cuando recibí la noticia de que había sido elegido para el Salón de la Fama del beisbol, recuerdo aquella llamada de José Carlos Campos desde la ciudad de Mérida. Conocía bien el procedimiento, pero ahora no es así, por eso tendré mucho gusto en platicar de esta nueva experiencia a mi regresó de la capital Ciudad de México.

ESO sí, me siento privilegiado con este reconocimiento donde todavía no están personajes de la crónica como Pedro “Mago” Septien, Sonny Alarcón, Agustín de Valdez, etcétera. Desconozco el sistema, posiblemente se tome en cuenta solamente a los que estamos en esta vida. Pero, si está en mis manos, trataré de mencionarlos para que se programen homenajes póstumos.

SE agradece también todas las muestras de afecto de amigos y colegas que por correo electrónico, otros por escrito y llamadas telefónicas, se han comunicado para felicitarme por este reconocimiento. Gracias a todos.