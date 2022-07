Las Tres Islas, manchada señal turística

Las tres islas de Mazatlán se han convertido en una imagen icónica de esta ciudad turística, además del monumento Al Pescador, el Venadito y el Faro. Las islas De Venados, De Pájaros y De Lobos son de hecho reservas ecológicas, por ser refugios de aves migratorias, además de su diversidad de flora y fauna nativa. En los últimos días, se volvió un tema viral el hecho de mostrar a Isla de Venados (la que recibe a seres humanos todos los días) como un lugar feamente sucio, usado de baño al aire libre y con papel higiénico y preservativos usados, y basura diversa, regada por todos lados. Desde hace años, ha cobrado mucha relevancia el cuidado del medio ambiente en el mundo, para detener el cambio climático y la destrucción que hace el propio ser humano de su hogar, el planeta. Entonces, ya va siendo hora de que las autoridades de los tres niveles de Gobierno se pongan a trabajar para lograr una comunión de largo alcance entre el boom turístico que vive Mazatlán y el cuidado del medio ambiente, sobre todo de las reservas ecológicas. Y lograr que las Tres Islas sean un paraíso terrenal realmente cuidado y protegido, no un sitio usado para francachelas y fogatas, como motel sin paredes, o como una gigante taza de baño.

Uno de los atractivos turísticos más visitados en estas fechas es el Faro de Mazatlán. El día de ayer, decenas de personas, entre niños, adolescentes y adultos, esperaron el momento para subir al cerro del Crestón y lo hicieron bajo las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en Mazatlán, con el riesgo de sufrir un golpe de calor. Cabe recordar que hace unos meses un turista falleció ahí. A raíz de ese suceso, personal de Protección Civil colocó fuentes de hidratación durante el trayecto al Faro, para que la gente descansara y consumiera líquidos, y con eso evitar el desmayo. Las autoridades deberán de tener cuidado con el aforo de personas que visitan el faro en estas vacaciones de verano e implementar estrategias para que la visita no se convierta en tragedia.

Mientras que la quinta ola de covid crece en Mazatlán y muchos hogares tienen enfermos, los funcionarios del Ayuntamiento, empezando por el alcalde Luis Guillermo Benítez, ya no usan cubrebocas, y cuando se le cuestiona al munícipe, dice que ya no es obligatorio. Pero los elementos de la Policía Municipal que resguardan el Palacio Municipal exigen a los ciudadanos mantener el cubrebocas, si no lo usan, no pueden ingresar al recinto, e incluso en los pasillos les recuerdan que se lo pongan. Pero los que deberían de poner el ejemplo no lo hacen, de modo que con qué autoridad lo exigen.

En sesión de cabildo en Escuinapa, la regidora priista Dulce Virginia Osuna Crespo fue sorprendida por sus compañeros cuando recibía mensajes de la exalcaldesa Fernanda Oceguera Burques. Todo parece indicar que la exalcaldesa interviene en las participaciones de la edil, quien ha mostrado oposición en las últimas sesiones en las que se negaba a aprobar el permiso para la venta de alcohol de una empresa comercial e instalarse en el puerto de Teacapán, así como el rechazo a la condonación de multas y recargos del impuesto predial de Fonatur, y la modificación del paquete de obras 2022 que fue propuesto por la presidenta Blanca Estela García Sánchez.