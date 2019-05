Las acciones contra Lozoya y el empresario Ancira, justo en el momento necesario

No es fortuito. La orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex y la detención del director general de la empresa Altos Hornos de México, no es fortuita. Se da a tres días de que López Obrador cumpla sus primeros seis meses de gobierno y llega en un ambiente de violencia y derramamiento de sangre considerado el más cruento de los últimos 10 años. Habrá que ver si está bien fundamentada la detención del empresario Alonso Ancira, directivo de la empresa Altos Hornos de México, y la orden de aprehensión girada contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. El procurador general de la República en el sexenio pasado, Ricardo García Cervantes, al renunciar al cargo dio a conocer que dejaba lista la carpeta de investigación del caso Odebrecht, donde señalaban a Lozoya de haber recibido sobornos millonarios; pero, el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, encontró una “hebra” de una compra a todas luces fraudulenta entre Pemex que encabezaba Lozoya y la empresa Altos Hornos de México. Y por ahí tronó el cuete. Este caso apenas comienza y seguramente dará mucho qué decir. Por el momento, este “golpe” de timón se parece, guardadas las circunstancias de cada tiempo, al que dio el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1989), al ordenar detener al entonces poderoso líder petrolero Joaquín Hernández Galicia (a) La Quina.

Recula la síndica procuradora. Diez exfuncionarios de la administración municipal pasada acudieron ante Derechos Humanos. Se quejaron de haber sido acusados injusta y arbitrariamente de haberse apropiado o desviado 100 millones de pesos en la realización del Tianguis Turístico que se celebró en Mazatlán. Señalaron que la síndica procuradora Elsa Bojórquez hizo declaraciones a la prensa donde no solo los acusó de haberse apropiado de esos 100 millones, dijo que los tendrían que regresar. Entre esos 10 están los exalcaldes Fernando Pucheta y Joel Bouciéguez. Pues bien, en respuesta a la demanda presentada ante Derechos Humanos, la síndica negó todo. Está escrito que respondió que “en ningún momento señaló o acusó directamente a los quejosos como responsables. Tampoco que hubiera referido que dispusieron de manera dolosa de esos 100 millones de pesos y que tendrían que regresarlos”.

¿Se atreverá López Obrador? En Sinaloa lo saben, y en la Ciudad de México también. Los alcaldes de Mazatlán, Culiacán y Ahome están convertidos en un “lastre” para Morena. Hay quienes se preguntan si el presidente López Obrador se animará a permitir que los “desaforen”. A uno o a los tres. No sabemos la respuesta. Lo que sí está muy claro es que mencionan mucho la 4T. Repiten las frases de AMLO, pero sus actitudes y hechos son totalmente diferentes. Si las cosas siguen como hasta hoy, difícilmente Morena podrá mantener los espacios ganados en la elección del año pasado.

Lamentable y dolorosa noticia. Ayer por la tarde-noche mi amigo periodista Heriberto “el Negro” Millán falleció. El viernes pasado ingresó al Hospital General de Culiacán por un dolor en el pecho. Nos mantuvimos en comunicación constante. El lunes le practicaron un cateterismo y le colocaron dos stents, pero lo encontraron dañado su corazón, sus arterias deterioradas. Salió del quirófano y después murió. Duele. Q.E.P.D.