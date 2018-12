Algunos eventos públicos involuntariamente revelan el incómodo escenario político prevaleciente.

Este fue el caso de la mesa redonda El Legado Universitario de Jorge Medina Viedas, realizada el lunes 10 de diciembre. Convocó la 63 Legislatura del Congreso de Sinaloa. Ahí participaron Ronaldo González, Carlos Calderón Viedas y Rodrigo López Zavala. Moderó la mesa el diputado Sergio Jacobo.

En todo evento público, las ausencias son información valiosa. Transmiten situaciones, comunican actitudes, conflictos, temores, rivalidades e indiferencias. Las ausencias también hablan y llenan los vacíos. Al tratarse de un evento formal, pues se llevó a cabo en el propio Congreso, era de esperarse una amplia representatividad. Pero no fue así.

El evento fue en homenaje a Jorge Medina Viedas, quien ha sido reconocido como el mejor rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue un intelectual de talla nacional, escritor, articulista, deportista, hombre de familia y excelente persona. Numerosos amigos y compañeros universitarios estuvieron ahí presentes.

Medina Viedas ocupó cargos importantes en las áreas de comunicación y educación en el gobierno federal. Desde ahí siempre apoyó a Sinaloa y a sus instituciones. Fue primer director de un suplemento periodístico especializado en educación superior y que es referencia obligada para todo estudioso del tema. Cuenta con méritos que se deben reconocer y apreciar.

Sin embargo, en un evento tan ejemplar y emotivo, las ausencias fueron notables y también estridentes. Por ejemplo, solo asistieron tres de los 40 diputados. Dos fueron del PRI y uno del PAN. Ninguno de Morena ni de otros partidos. La nueva mayoría legislativa de izquierda regateó el reconocimiento a un hombre cuya trayectoria siempre fue ejemplar y de izquierda.

También estuvo ausente la representación gubernamental. El gobierno estatal no envió a nadie para unirse al homenaje. Como tampoco la hizo la Sepyc, que muchas gestiones debe a Medina Viedas, y que además siempre fue parte activa del sector educativo. A nivel federal diversas personalidades sí hicieron reconocimientos, pero no las autoridades en Sinaloa.

Pero la ausencia más notable y dolorosa fue la de directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ningún funcionario acudió al evento formal en el Congreso del Estado. A título personal, solo asistió el exrector Gómer Monárrez. En un gesto de elemental justicia, un evento como este debió realizarse en las instalaciones universitarias. Pero por añejas rivalidades no fue así.

Sin duda algo anda mal en la política sinaloense. Sus protagonistas no se tratan como adversarios, sino como enemigos. Carecen de la civilidad para coincidir en un evento que prestigia a Sinaloa y que debe unificar e inspirar a todos. La calidad de esta política no es buena, y no presagia nada positivo para el futuro inmediato. Lastimosamente, las ausencias así lo evidenciaron.