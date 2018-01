Las bases sueltas en el amateur

El deporte todos optamos por sacar ventaja, de cualquier detallito pero para vernos beneficiados. Cuando entra en acción el ampáyer o el árbitro para impedirlo, es cuando muchos se ofenden. Eso no es nuevo, tiene muchos años, el sacar ventaja con artimañas. También la inexperiencia o la falta de preparación de muchos mánageres y jueces, hace que los “colmilludos” saquen ventaja y logren su objetivo.



En el beisbol está basado en intenciones y en éstas deben imperar el juicio y buen criterio del ampáyer. Por ejemplo, algo muy sencillo, cuando un corredor llega seif a primera base, hay muchos que dicen que el corredor debe “salirse de la raya”, o sea, regresar por fuera, porque puede ser out. Eso es totalmente falso, el corredor puede regresar por dentro, siempre y cuando su intención no sea alcanzar la siguiente base



Las bases están sueltas en el amateur, las reglas nos dice: Si una almohadilla se desprende de su posición debido al impacto de un corredor, no podrá realizarse jugada alguna sobre ese corredor en esa base si éste había llegado a salvo a la base. O bien, si durante una jugada, una almohadilla se desprende de su posición, cualquier corredor subsiguiente, en la misma jugada, será considerado que ha tocado u ocupado la base, si a juicio del árbitro él toca u ocupa el punto marcado por la almohadilla desprendida. Así que ya lo sabe. ¡Buen día!