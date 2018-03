Las campañas olvidadas

En la independencia llevaron la penitencia. Florestán.

Ya en alguna ocasión había hablado de las elecciones olvidadas, refiriéndome a las de la jefatura de Gobierno de Ciudad de México y no se diga a los otros ocho gobernadores en juego que para la arrogancia de este altiplano ni existen por las presidenciales y, en este momento, por la lista de candidatos y senadores plurinominales de las coaliciones, lo que será pasajero hasta que inicien las campañas, el Viernes Santo.



Esta competencia capitalina es muy parecida a la presidencial, donde sostienen que Claudia Sheinbaum, de Morena, lleva la ventaja sobre Alejandra Barrales, PAN-PRD y en tercer lugar Mikel Arriola, del PRI.



En esta competencia, Claudia ha llevado una política espejo de la de Andrés Manuel López Obrador: cero entrevistas, cero debates, no crear problemas, descalificar al tercer lugar y aparecer lo menos posible en eventos controlados, partidistamente y se defiende del caso Rébsamen y recientemente del tema de los segundos pisos, yo no me meto con la vida personal.



Mikel Arriola sigue la línea de José Antonio Meade: ir a entrevistas, pedir debates y acudir a todo tipo de evento y mítines, y se apoya y desmarca del PRI como candidato ciudadano.



Y Alejandra Barrales, que también evade los debates porque Claudia no asiste, da entrevistas, asiste a reuniones y responde las eventuales acusaciones sobre sus bienes raíces.



La diferencia entre los tres candidatos es clara: la de Morena acepta el adagio de que lo que hace la mano, hace la tras y no se sale un milímetro de la estrategia de Andrés Manuel; la del PRD-PAN va casi por la libre, no imita a Ricardo Anaya y Mikel Arriola marca agenda con su postura conservadora, estrategia electoral de pegarle al hueco, de condenar la interrupción del embarazo a las doce semanas, la adopción de parejas del mismo sexo y la legalización de la mariguana, lo que ha mejorado su reconocimiento sobre todo si nos vamos a cómo estaban los candidatos del PRI a estas alturas en 1997, con Alfredo del Mazo papá, en 2000 con Jesús Silva-Herzog y en 2006 y 2012 con Beatriz Paredes, hoy candidata a senadora plurinominal.



El desarrollo de las campañas y sobre todo los debates, podrían redefinir posiciones en la capital del país donde, como en la presidencial, es falso que esto haya terminado, porque no ha empezado.



RETALES



1. MANUEL.- Manuel Velasco decidirá si pide licencia al gobierno de Chiapas, que termina el 8 de diciembre, para aceptar ocupar el número dos de la lista del Verde a senador plurinominal que encabeza Alejandra Lagunes. Tengo dudas;



2. INDEPENDIENTES.- Ojo, no están muertos Armando Ríos Píter ni Jaime Rodríguez. Si el INE acepta sus alegatos y valida las copias estarán en la boleta. Si no se lo sacarán vía Tribunal Electoral: y



3. REGRESO.- Jorge Castañeda regresa al campo de batalla político como coordinador de estrategia de Ricardo Anaya. Su última participación en campaña fue en 1999-2000 con Vicente Fox que ganó la Presidencia.



Nos vemos mañana, pero en privado.