En Sinaloa, la atención electoral está centrada en las campañas para el Senado. En este escenario, las estrategias, artimañas, intrigas, ataques y la manipulación mediática están en su máximo esplendor. Hasta ahora nadie puede llamarse triunfador. La competencia es real y a fondo. Se registraron tres fórmulas y un candidato independiente. Todos tienen posibilidad de triunfo.Algunos sondeos dan mayor intención de voto a la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), con sus candidatos Rubén Rocha e Imelda Castro. Ambos tienen amplia trayectoria política, pero no la suficiente para ganar. Pero Andrés Manuel López Obrador trae consigo un fuerte arrastre electoral en todo el país, y en ello radica la posibilidad de triunfo de Rocha y Castro.Sin embargo, los partidos de esta coalición carecen de estructura en Sinaloa. Esa debilidad no ha sido subsanada con una campaña amplia y que logre trascender a limitados grupos de apoyo hacia AMLO. Literalmente, esta fórmula senatorial está colgada de la campaña presidencial. No tiene fuerza ni impacto por sí misma. Pero está siendo fuertemente respaldada por ciertos grupos del PRI.La coalición Por México al Frente (PAN, PRD, MC y PAS) tiene como candidatos a Héctor Melesio Cuen y Sylvia Treviño. Cuen está haciendo una campaña electoral particularmente intensa, basándose en el Partido Sinaloense. En tanto, a Sylvia Treviño no se le observa gran actividad, salvo algunas reuniones con el PAN en Mazatlán.Pese a su gran movilización, Héctor Melesio Cuen tiene problemas para avanzar. Una buena parte del PAN aún no acepta su candidatura. También tiene un conflicto histórico con el PRD, y estos están más dispuestos a respaldar a otros candidatos. El MC carece de presencia. De ahí que la única fortaleza de Cuen es el PAS y los aliados que tiene al interior del PRI. Cuen sí tiene posibilidad de triunfo.Por su parte, la coalición Todos por México (PRI, PVEM, y Nueva Alianza) tiene como fórmula a Mario Zamora y a Rosa Elena Millán. Ambos están a expensas de lo que logre su candidato presidencial José Antonio Meade. Zamora confía en que será remolcado por el apoyo y la amistad de Meade. En tanto, Millán trabaja en los sectores de su partido.Zamora aún enfrenta fuerte resistencia al interior del PRI. No fue bien recibida su designación como candidato. Hay señales evidentes de que lo dejarán solo, pues su eventual triunfo haría bastante daño a quienes tienen el control político regional. Simulan el trabajo y repiten una ya conocida estrategia para hacerlo perder.El único candidato al Senado por la vía independiente es Manuel Clouthier. Las encuestas le dan buenas posibilidades de lograr la victoria. Tiene de su lado a importantes grupos ciudadanos. Lo respalda también un sector muy significativo del PAN. Pero lo más curioso es que algunos priistas le dan su apoyo por arriba y, sobre todo, por debajo de la mesa.