Hola, espero que estés bien, que todo te esté bien, y que te encuentres de lo mejor.

Sabias que en México la principal causa de muerte por enfermedades crónico-degenerativas, son las cardiopatías, pero ¿cómo cuáles? ¿Has escuchado sobre la hipertensión arterial? Pues esta es una de las diferentes enfermedades que sufren muchos mexicanos, pero todo mundo la conocen como el típico, “es que sufro de la presión doctor”, pero el problema no es sufrir, el problema es que no se cuidan, llegan a urgencias medicas con una crisis hipertensiva y si bien les va muchas veces, se revierte, pero en otras ocasiones termina generando un infarto súbito, y la familia termina muy mal emocionalmente, pero te pregunto, ¿es necesario llegar a ese punto?

No solo es la hipertensión, también esta el problema con otras enfermedades como la diabetes mellitus, o la “azúcar” como la conocen comúnmente.

Aprende esto, puedes evitar que los últimos minutos de tu vida, o de tus familiares sean los peores, o los mejores, simplemente todo consta en la prevención, en el cuidado y en el buen manejo de esas enfermedades. No le das azúcar a tu abuela, tío o madre diabética, no les sigas dando demasiada sal a tu papá hipertenso, cuídalos que te necesitan y evítate después sufrir por no haber cuidado a tu familia.