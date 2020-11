Las cartas fuertes de Quirino

Si se impone la paridad de género acordada por el INE en las candidaturas a gobernadores, según los analistas la carta más fuerte que tiene el gobernador Quirino Ordaz es Rosy Fuentes de Ordaz; sin embargo, siempre ha insistido en que de común acuerdo no quieren que se meta en la política electoral, por lo que tendrá que echar mano de otras aspirantes que se habían venido quedando rezagadas.

Hace apenas unos días Martha Tamayo, uno de los activos fuertes del priismo estaba lista para tomar las riendas del partido, en relevo de Jesús Valdés, pero con el viraje de 180 grados que se está dando en las reglas del juego, lo mejor es que se espere unos cuantos días y por mientras deciden a dónde va la tienen calentando a todo vapor.

Están las diputadas Gloria Himelda Félix y Ana Cecilia Moreno y Pier Angely Camacho, al asumir la alcaldía de Salvador Alvarado, también se viste con la toga de “cardenales” tricolores, y párele de contar, como se tenía pensado que el candidato sería hombre, son varios los funcionarios que se han venido preparando para la hora de la designación de los candidatos.

Jesús Valdés y Mario Zamora son los que llevan la delantera, seguidos de cerca por el secretario de SEPyC, Juan Alfonso Mejía; por lo que se deducen que podrían hacer el 1, 2.3, en las candidaturas a gobernador, alcalde de Culiacán y diputado federal, pero aún no se define el orden en que podrían ser nominados. El exsenador Aarón Irízar ha disminuido sus apariciones públicas y su precampaña.

De concretarse la alianza con cualquiera de los partidos nacionales o con el PAS, el PRI tendría que sacrificar a algunos de los aspirantes, por lo que el futuro aún luce incierto al menos hasta fines de noviembre en que vence el plazo para registrar las alianzas, pero las candidaturas se definen hasta fines de marzo, por lo que todavía les queda buen tiempo de zozobra. Se cruzan apuestas.



Popurrí. Hay que atender y no echar en saco roto el llamado urgente que hace el gobernador Quirino Ordaz a no pedir posada, lo que equivale a que no haya fiestas decembrinas por el riesgo que se corre de que se disparen los contagios de covid. De nuevo estamos en semáforo naranja, no falta quien opine que debería ser rojo y a nivel nacional las defunciones causadas por la pandemia rebasan las 95 mil. No hay que confiarse demasiado.

“MORRÍN”. Que va en serio, “yo no simulo ni me presto a fregaderas”, aclara Sergio Torres, sino que va con todo después que se salió del PRI, donde lo marginaron y recibió el aval de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano para ser candidato a gobernador. Como quiera que sea ya puso en ebullición al priismo y a los demás partidos políticos que se podrían ver obligados a adelantar sus “destapes” para no perder terreno.

ALIANZAS. “Con Dios y hasta con el diablo”, al parecer, estarían los priistas dispuestos a aliarse para mantener la gubernatura de Sinaloa, ya que el dirigente del partido, Jesús Valdés confía que han sostenido pláticas con panistas, perredistas y hasta con Morena, en busca de acuerdos rumbo al 2021.