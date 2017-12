Las confrontaciones que se avecinan

DUELOS.- Días solamente para que inicien los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico y con ellos, un curiosa paradoja, el punto más emocionante del calendario del año beisbolero en México. Curioso que sea a comienzos del año naciente y no a finales del año que se despidió. El standing revela que tendremos, si se confirman tendencias, tres duelos a cual más de interesantes cada uno. Sin estar confirmadas las combinaciones, luego de que en los tres últimos juegos de la primera vuelta se tendrán que definir posiciones en el standing por puntos, lo que se alcanza a apreciar por ahora es que será una postemporada sintetizada en “el que gane en gira avanzará”. Las apuestas por el local serán muy válidas y eso mismo lo traducimos que no habrá rival fácil jugando en casa. Por ejemplo, si a los Tomateros les toca jugar contra Charros, citemos que en Guadalajara se deben jugar máximo tres juegos y esto es a ganar cuatro de siete. Los tapatíos le acaban de ganar por barrida a los Mayos y ni modo de no citar este dato.

¿Águilas contra Venados? Tal vez el duelo más parejo e impredecible de los tres y serie del que saldría, creemos, eso llamado “mejor perdedor”. De la Mayos-Naranjeros nos quedamos con la tribu, cuadro del que reiteramos, hay que cuidarse. La mala segunda vuelta de Hermosillo se presta a muchas dudas. Pero ya sabremos y veremos, que nada aún es definitivo.

REFUERZOS.- Que Sebastián Valle y Andrés Ávila se fueron a Dominicana a jugar con Licey, información que se confirmó desde Dominicana. Ya sin nada que comprometer, los Cañeros de Los Mochis dieron el permiso bajo el supuesto de que hubo pago de por medio que en todo caso, no viola estatuto alguno. Y no pasará mucho para que a la LMP lleguen peloteros de las otras ligas invernales, que así es el ritmo del beisbol que se juega en estas fechas. Habrá material disponible y que se necesite porque infortunadamente, a la hora del sorteo de refuerzos LMP, provenientes de Yaquis y Cañeros, tal vez el material no sea lo abundante que se desearía por los cuadros calificados. Tal vez Ramón Urías y Luis Pérez, de los verdes, Carlos de León y Leo Heras, de Yaquis… tal vez. Veremos entonces, suponemos, un sorteo de refuerzos muy “escaso”.

VOTOS.- Se vale que los clubes involucrados hagan campaña para alentar simpatías por sus jugadores, o mánagers, que estén peleando una nominación para lo Mejor de la LMP 2017. Nada de malo tiene que usen los medios a su alcance para generar mayores simpatías para quienes, con todo derecho, aspiren a ser votados para agenciarse uno de los trofeos en cuestión. Malo es que dichas corrientes de empatía se generan entre la fanaticada y no entre la prensa que se dice “especializada”, el aficionado no vota. Pero peor aún es que el voto de los cronistas en los últimos años no se distancia mucho de la fanaticada: popularidad, regionalismo y tripas antes que cabeza. Peor aún, aquellos que se prestan para tratar de “influir” en el voto y aun más lamentable, aquellos que se dejan influir. El peor de los escenarios.

BTW.- Más allá de que haya un premio nacional en el que el beisbol propone a quien la Federación del ramo considere el pelotero del año, no estaría mal que se hiciera una gran compulsa a efecto de que se eligiera al Jugador del Año. Una especie de encuesta en el que se valorara a los jugadores mexicanos, sea el nivel que fuera. Grandes Ligas, Ligas Menores, LMP, LMB y hasta ligas de fogueo como la Norte de México. En ese tenor, y adelantándonos, la pregunta sería, ¿quién ha sido el Jugador del Año 2017?