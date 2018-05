Las copas de vino y el Mundial

Entre la charla de futbol, la Champions League, el balompié mexicano y los mundiales, me deleité, -también- con una copa de Lambrusco Emilia, Ca`Di Valle di Italia. Una botella que salió de la cava, un vino frizzante rosso, que frío, sabe más sabroso. ¡Salió en verso! Se dice que el Mundial de Brasil 2014 viene siendo el más caro de la historia. Solo para construir los 12 escenarios donde se jugaron los partidos se tuvo que utilizar 3 mil 500 millones de dólares. A eso súmele 4 mil 300 millones de dólares en movilidad urbana, y en aeropuertos otros 3 mil 400 millones de dólares.Y la cosa no para ahí, pero está largo el recorrido. Con ello, -se pensó- Brasil conquistaría una Copa más. Pero llega aquel recuerdo de la goleada que le propinó Alemania y se esfumaron las esperanzas. Se habló de otro Maracanazo en pleno Siglo 21. En Rusia, -creemos- no será diferente. Allá le siguen metiendo lana, pues se conoce que algunas sedes todavía no terminan sus estadios.. Y a propósito de fluoruxis, yanuis, pirrinis, -traducción- “Matanga dijo la changa y che chingó”. ¡Ai´sí! Por su historia de triunfos y preseas se consideró a Brasil favorito, pero estrellas como Neymar, Bernard, Hulk, Fernandiho, Öscar, Marcelo, Thiago Silva y su director técnico, Felipe Scolari, se quedaron cortos. Rusia 2018 nos depara muchas sorpresas, y entre los favoritos vuelven a mencionar a Alemania, Brasil, España, Bélgica y Francia.