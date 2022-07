Las denuncias contra el regidor Octavio Castro, ¿quién las atiende en Angostura?

El tema de las denuncias que se presentaron en contra de las actitudes del regidor morenista Octavio Castro Flores, de Angostura, no han sido suficientes para que el Ayuntamiento se tome en serio cuál es su papel en la sociedad y lo que representan para el funcionamiento del municipio. Si la máxima autoridad, el alcalde Miguel Ángel Angulo, y José Jorge López Verástica, titular del Órgano Interno de Control, desconocían de esta situación y no ponen atención para confirmar o descartar los rumores de que hay más personas afectadas. Si el departamento del Immujeres, encabezado por Mercedes Castro, pretende solucionar estos problemas con conferencias y no buscó acercamiento con las víctimas, ¿qué pueden esperar los angosturenses? Entonces los habitantes del municipio costero no tienen mucho en quién confiar para que se atienda las necesidades de la región porque si en el seno donde ejercen las autoridades surgen este tipo de problemas, a los que no se les da una solución real y se les escapan de las manos, ni hablar de cómo atenderán problemáticas externas al Ayuntamiento.

tal parece que el reglamento para el uso de los vehículos que son propiedad del Ayuntamiento en Mocorito está escrito en arena, pues según declaraciones del regidor Walter Pérez López, algunos funcionarios incluso hasta transitan en ellos a altas horas de la noche, por lo que enfatizó que eso no es un ejemplo adecuado, aunque no especificó nombres ni cargos. Hace falta entonces que las autoridades correspondientes ajusten a los funcionarios en cuanto al uso y horario de estos vehículos que pertenecen al Ayuntamiento para realizar las labores de campo y no para uso personal. No vaya a ser que se los acaben y luego no tengan más.

la urgente necesidad de dar servicio de agua no solo para el uso de consumo humano, sino para el agrícola y ganadero, hizo que Enrique Parra Melesio, síndico procurador de Mocorito, realizara la petición al director de Obras Públicas de Mocorito, Fernando Nájar López, de que se hiciera un estudio que permitiera especificar en dónde se pudieran realizar algunos represos; hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, habrá que preguntar si en ese estudio incluirá la investigación para saber en dónde quedó el proyecto que se tenía en la Administración del hoy exalcalde José Eleno Quiñónez, de la construcción de 11 represos en la serranía y si estos se construyeron.

¿Y la calidad?, es la pregunta que se deberán hacer los regidores de Mocorito, toda vez que a un periodo corto que se terminara la remodelación del mercado de la sindicatura de Pericos ya presentaba agrietamientos, pese a que se le inyectaron en promedio 5 millones de pesos. El detalle es que esta queja la presentaron los comerciantes, quienes piden la atención urgente, porque con el periodo de lluvias existe el riesgo que se les moje la mercancía. Así que hay que revisar la constructora para ver la calidad de la obra entregada al municipio.