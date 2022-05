audima

Hola, espero que estés bien y que te encuentres de lo mejor es un gusto escribirte el día de hoy, te escribo esta nota, ya que toda la semana observe que muchos compañeros han estado pasando por cuadros agudos de diarrea, y me dio mucha curiosidad, aunque también lleve este tema en la escuela.

La diarrea se le conoce como el estado n el cual el número de evacuaciones se eleva a más de 2-4 por día de estado semiacuoso o acuoso, sin consistencia. De estas podemos concluir que tenemos las diarreas infecciosas, diarreas agudas y diarreas crónicas.

Las diarreas infecciosas pueden ser aquellas de etiología

· Bacteriana

· Viral

· Parasitaria

De las diarreas vitales podemos concluir que son aquellas diarreas acuosas que no generan signos cardinales como pujo, tenesmo, dolor abdominal, fiebre, vómito. Son las diarreas que tienen una remisión máximo a los 3 días y no necesitan tratamiento alguno para el agente infeccioso, se da un tratamiento profiláctico (sintomático) de rehidratación, ya que el hecho de tener diarrea significa tener una mala absorción de líquidos y pérdida de estos mismos, por lo cual la mayor complicación es el hecho de una deshidrata ion. Los agentes virales más comunes que se tienen en las infecciones virales son el rotavirus y el virus México. Siendo el rotavirus la principal causa de muerte en niños.

La diarrea de etiología Bacteriana es aquella que en las evacuaciones se puede observar moco, sangre, vómito, fiebre, tenesmo, pujo, dolor abdominal del tipo cólico, los agentes más comunes que tenemos son shigella, E. Coli, salmonella y en inmunocomprometidos criptosporidium.

Y en las infecciones parasitarias que comparte características con las infecciones bacterianos, incluyendo la anorexia, y pérdida de nutrientes, esta la amebiasis, Giardiasis y la áscaris lumbricoide.

El tratamiento ya depende del agente que esté causando la infección, pero es importante recordar algo.

Estas enfermedades dan por problemas de higiene

· Mal higiene

· No lavar los alimentos

· Vivir en zonas endémicas

· Exposición

Si nos preocupáramos por ser personas más higiénicas, si fuéramos más preventivos las incidencias de estas infecciones disminuiría.

Lo que te puedo compartir es esto, las diarreas pueden aumentar su mortalidad si te auto medicas sin saber la causa de tu problema, los medicamentos para la diarrea Bacteriana y Parasitaria son antibióticos y antiparasitarios, pero para las virales no hay, tu sabes algunos aspectos de la diarrea

ahora, pero no sabes qué pastilla ataca mejor a la bacteria que te está provocando tu complicación, puede que creas que las pastillas que te han sobrado sirven pero puedes causar más problemas, si tienes una infección Bacteriana y no te tratas puede remitir, y no causar más estragos. Pero si empeora te puede causar un daño al intestino y esto provocar que se te perfore, y si se perfora, mucho cuidado, por que puedes morir, ya que entrarías en un estado de shock séptico.

La mejor forma de llevar una diarrea es prevenir sus complicaciones

1. Toma suero (vida oral)

2. Supervisa tus evacuaciones que no tengas datos de daño o infección Bacteriana

3. Acude a tu médico si tienes signos de infección Bacteriana

4. Lleva tu tratamiento adecuado al pie de la letra que se te de

5. Cuida a tus enfermos (en caso de que tengas un miembro de tu familia enfermo)

6. Mejora tus hábitos de higiene

7. Mejora tu alimentación

Espero que esta información te sirva y siempre recuerda, esto no sustituye una consulta médica es solo una opinión.

Nos vemos la próxima semana