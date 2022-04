audima

Hola espero que estes bien, un gusto saludarte.

El día de hoy quiero platicar algunos conceptos de estas dietas que están de moda y algunos problemas que pueden generar.

Las dietas Keto son unos estilos de vida que generan un cambio en tu ritmo metabólico ya que se basan en el aumento de grasas y proteínas y la disminución de carbohidratos, pero hay un problema.

Normalmente una persona normal utiliza como medio de energía para el cuerpo la glucosa que obtenemos de los carbohidratos (que los obtenemos de frutas, verduras, leguminosas), estos son degradados hasta la glucosa o el azúcar como comúnmente lo conoces, esta azúcar recorre todo tu cuerpo y el único medio por el cual entra a tus células como combustible es mediante la insulina, esta hormona es una de las causas de la diabetes, específicamente la diabetes mellitus tipo 1, este es el problema principal de esta enfermedad, esta insulina que su trabajo es meter energía a las células simplemente deja de excretarse dentro del cuerpo, la glucosa se conserva en el cuerpo como glucógeno, principalmente en el hígado y los músculos, pero, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos de tener glucosa y se acaban las reservas de glucógeno?, he aquí la respuesta empezamos a consumir la grasa del cuerpo, y finalmente cuando terminamos de consumir esta grasa, empezamos con las proteínas o para que me entiendas el musculo.

Pero aquí empieza la explicación, la grasa se transforma en ácidos grasos y a partir de estos empieza un proceso llamado beta oxidación, que favorece a la formación de cetonas, pero ¿y que son las cetonas?

Las cetonas o cuerpos cetónicos que son las sustancias que empiezan a generarse por el uso de estas dietas, tienen un alto riesgo de daño, ya que acidifican la sangre, así es, la sangre debe ser neutra o bueno algo así debe tener un pH de 7.35 a 7.45, y cual es el problema del exceso de cetonas, una cetoacidosis metabólica, que puede generar grandes daños, siendo el mas dañino un coma y la muerte, el mayor problema de estas es en personas con diabetes, por que una de las principales complicaciones de estos pacientes es la cetoacidosis diabética, que es muy favorable que se desarrolle en diabéticos dependientes de insulina, por que como no pueden usar de forma natural la glucosa como energía tienen que activar la vía de la beta oxidación, para poder obtener energía de las cetonas ya antes mencionadas, es por lo mismo que un paciente diabético debe ser monitoreado en cuanto a los niveles de glucosa en sangre, es por lo mismo que se tienen que someter a dietas muy estrictas en cuanto a alimentos azucarados y es por lo mismo que tiene que estar un nutriólogo asesorándolos, también se les tiene que medir el nivel en sangre de los cuerpos cetónicos para prevenir una cetoacidosis, todo estas son las complicaciones de una dieta Keto en un paciente con problemas para absorber la glucosa.

Pero en personas que no tienen estas complicaciones puedo dejarte estas recomendaciones:

1.- Acude a un nutriólogo y asesórate muy bien, pero con un verdadero nutriólogo, un licenciado en nutrición, y no confíes en tanto charlatán que hay en internet o en la vida diaria, porque créeme hay muchos que prometen muchas cosas, pero no saben el daño que pueden provocar.

2.- Haz ejercicio: la mejor forma de bajar de peso es hacer ejercicio, una vida sedentaria no te trae buenos resultados, trota, camina o corre, pero has ejercicio.

3.- Cuida a tus familiares con problemas nutricionales: si de verdad quieres a tu mama, a tu abuela o a tus amigos, no les des cosas azucaradas si son diabéticos, por favor, es muy triste ver como esas personas poco a poco van terminando muy deteriorados y terminan siendo mas una carga, en vez de que sus últimos años sean felices, terminan deprimidos.

4.- No promuevas cosas por una simple experiencia personal: no sabes el daño que puedes ocasionar a tus conocidos por el hecho de que algo te funciono a ti, creer que a los demás les funcionara es un grave error que puedes cometer, siempre recomienda que las personas acudan con un verdadero experto, NO charlatanes.

Y podría seguir diciéndote cosas que están mal, pero creo que con esto que te estoy diciendo es suficiente.

Cuídate mucho, no cometas errores que te pueden costar muy caros, y siempre que tengas una duda acude con alguien que si sea conocedor de esa duda. También puedes enviarme un mensaje en caso de que quieras que te ayude a responder alguna incógnita y guiarte de la mejor manera, mis redes sociales ya las tienes.

Te escribo la próxima semana.