Las «diligencias» del fiscal: desinformación como síntoma de ineptitud

Estamos en condiciones de asegurar que el exdirector del Registro Público de la Propiedad Enrique Alejandro Armit Gaxiola, sí se encontraba en el restaurante Mar & Sea la madrugada del lunes y fue uno de los «levantados». Fue liberado media hora después. ¿Por qué lo negó el fiscal general del estado en la conferencia de prensa que ofreció sobre este caso y el del hermano asesinado de Julio César Chávez?



Juan José Ríos Estavillo fue rotundo en su «no» a las preguntas sobre si Armit Gaxiola se encontraba entre las personas privadas de su libertad en los hechos del Mar & Sea. Llama la atención la firmeza en esa negativa, frente al resto de las respuestas, todas evasivas, donde repitió hasta el hastío frases como «es parte de las diligencias» y «no hay información al respecto».



Contundencia, Ríos solo la tuvo para negar la presencia del funcionario malovista (uno de los más cercanos al proyecto político de Gerardo Vargas Landeros, por cierto) en el lugar de los acontecimientos y como una de las víctimas del «levantón» masivo.



Armit, mazatleco conocido en el medio político como el Potrillo, por su parecido físico con el cantante Alejandro Fernández, es un usuario compulsivo de Facebook e Instagram. Diariamente, sube un promedio de 10 publicaciones. Desde el domingo, sus cuentas se observan inusualmente quietas. Ese día, una de las cuatro fotos que subió a Instagram de uno de los salones privados del restaurante Mar & Sea, donde apuntó la frase «Let’s get ready to rumble!» («Preparémonos para la fiesta»), seguida de una serie de emoticones alusivos a copas, champán y cerveza.



Evidentemente, esa noche Armit participó en una celebración que se prolongó hasta la madrugada en el restaurante propiedad del exgobernador Juan Millán y del exauditor general del estado Antonio Vega, cuyo hijo, Juan Manuel (recientemente nombrado secretario general de la CNOP Culiacán) administra.



Del problema de desinformación que adolece el fiscal general del estado existen infinidad de ejemplos. El primero fue cuando negó la fuga de cinco reos de alta peligrosidad del penal de Aguaruto. No porque no quisiera dar información, sino porque no lo sabía.

LOS DERROTADOS. No fue una mujer, Maripaz Rodríguez, sino tres hombres, quienes más perdieron con el triunfo de Arcelia Prado en las elecciones del Sindicato de Salud celebradas el lunes.



El primero es Gilberto «Güero» Ojeda, quien estuvo detrás de la candidatura de su esposa como preámbulo a su búsqueda de una diputación federal. Si no fue capaz de ganar una elección sindical, aun con el apoyo de todo el aparato gubernamental, pocas posibilidades tiene ahora de ser tomado en cuenta en 2018.



El segundo es Héctor Ponce Ramos, en su búsqueda de volver a la Secretaría de Salud ante la inminente renuncia del actual titular. Ponce le rindió pésimas cuentas con este fracaso al gobernador, quien no quería la reelección de Arcelia.



El tercero es Juan Millán, cuyo papel en este embrollo fue, además de quedar bien con el gobernador, consumar su venganza de Arcelia Prado, quien como dirigente de la FSTSE fue la principal impulsora de la salida del Dr. Octavio Millán Echeagaray como director del ISEA, a fines del sexenio anterior. En realidad, Arcelia solo cumplió con su papel: defender a los sindicalizados, que acusaron al doctor de abuso de autoridad y despidos injustificados. Pero resulta que don Octavio es una de las personas más entrañables para Juan Millán, un primo al que quiere como un hermano, y ya se sabe: JSM ni perdona, ni olvida.



La sed de venganza no acaba, y según un comunicado emitido ayer por Maripaz Rodríguez, se dispone a crear una fuerza alterna dentro del Sindicato. El divisionismo, pues, es el arma a usar para la revancha, lo cual afectará necesariamente al Gobierno del Estado: otro problema para Quirino Ordaz, quien ya no quiere queso, sino salir de la ratonera.