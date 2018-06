Las elecciones no producen paraísos

El próximo domingo por la noche sabremos por fin quien será el nuevo presidente de México.Aunque las encuestas han sido muy claras con las preferencias para el primer lugar, los votos tienen que caer en las urnas, contarse y luego declarar al ganador.Más allá del resultado, el 2 de julio amanecerá un México que ya está en marcha con muchos problemas por resolver.El resultado electoral no hará comenzar un nuevo país. Ni habrá una gran ruptura.En el mejor de los casos, habrá una nueva élite en el poder, con los mismos comportamientos que suelen tener las élites en México y en el mundo.Sin embargo, varias cosas habrán de cambiar. El país necesitará mucho más que el lamento de los inconformes y el optimismo plácido de los privilegiados.Nos hemos tardado en entender que la política no nos resolverá todo. Que la política ha perdido poder, porque los poderes no políticos se han multiplicado y no es posible controlarlos.Hay una nueva generación de poderes que desafían el campo de acción de la política. Algunos son visibles y legítimos, otros no.Son poderes globales, sociales, sindicales, académicos, privados, mediáticos.Poderes individuales, grupales. También poderes delictivos. Todos ellos sobrepasan instituciones, arreglos y modos tradicionales de negociación política.¿Cómo controla la política al “nerviosismo de los mercados”, los capitales trasnacionales, el crimen organizado global?El 2 de julio debemos comenzar a entender que viene una compleja agenda política, pero también, en otra cancha, una agenda para ciudadanos muy acostumbrados a exigir derechos, haciendo una mueca a sus obligaciones.No solo el gobierno tiene que ponerse de acuerdo con la sociedad. La sociedad tiene que enseñarse a ponerse de acuerdo entre ella misma.Tenga consciencia o no, la sociedad ya participa, influye y veta en política. Ahora tiene que entender que eso genera responsabilidades.La lucha por el poder siempre es cruel. Cada elección deja herencias de resentimientos entre los que se ofendieron.Esta campaña, -como cualquier campaña en el mundo-, hizo del agravio un culto, de la mentira un método, de la manipulación una estrategia.Apaciguar los ánimos requerirá de la actitud sensata de los vencedores. El país está dividido. No cabe la desmesura ni la burla en el festejo. Vaya: ni el festejo mismo.Lo que se gana en la elección no es un premio, sino una grave responsabilidad.Me resisto a tener una imagen pesimista de México. Hay en el pesimismo y su visión de derrota inevitable, cierta pereza que nos hace repetir como letanía nuestras calamidades para explicarlo todo.Esta campaña despertó una inusitada participación cívica. Miles de candidatos confrontaron sus propuestas, visiones y omisiones. Se organizaron cientos de debates.La gente opinó, reclamó y participó hasta el cansancio. La política, como nunca, fue tema de conversación en nuestras mesas. Estos son rasgos de una democracia viva.Las elecciones no producen paraísos. Esos se generan en las campañas. Cuando amanece la realidad, la historia es otra.En lo que está por venir, no olvidemos lo que decía Isaiah Berlin : la calidad del gobierno, depende de la calidad de la oposición. Añado: y de la calidad de los ciudadanos.