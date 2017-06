Las estrategias de Pucheta. Nos informan que entre los beneficios que tienen las gestoras o líderes de colonias que asisten a cabildo a aplaudirle al alcalde y a los regidores del PRI, es que tienen a Pucheta en su colonia, pues ayer el alcalde fue a inaugurar la calle Segunda, de la colonia Constitución, y las personas que escucharon su discurso y aprobaron su gobierno son nada más y nada menos que las mismas que van a cabildo, así que en los eventos a los que se va a parar el cuello el alcalde no le van a exigir porque lo que él ha de querer es que le digan “Pucheta, tu gobierno va bien”. Así las cosas.

La tercera es la vencida. Arcelia Prado volvió a ganar y por tercera ocasión va a dirigir el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 44. Este triunfo lo aplauden los empleados de la región sur, pues el que la lideresa sea de la región sur les ha favorecido. El personal de contrato que tiene años trabajando en Zoonosis y Vectores espera que la tercera sea la vencida y Prado los ayude a que los basifiquen.

Al menos supuestamente esta es la promesa, pues hay trabajadores que dicen que desde el periodo pasado les dijo que iba ayudarles pero no se cumplió. ¿Será que ahora sí les ayudara? Ya que, señalan, quiere candidatearse para una diputación o presidencia, y ocupará votos.

No les interesa la ciudadanía. Parece ser que a los contratistas no les importa reunirse con los vecinos del centro histórico, porque solamente un representante de las 15 empresas que están involucradas en la obra de la referida zona acudió ayer para dialogar sobre los trabajos que se están realizando. El secretario del Ayuntamiento, José Joel Bouciéguez Lizárraga, declaró que se les invitó a todos los representantes para que se les informara a los vecinos del centro histórico de la construcción acerca del embellecimiento del lugar, sin embargo, a excepción de uno, los demás no acudieron a la cita programada.

Mala combinación. Ante la temporada de lluvias, la existencia de la concentración de desechos en las calles de la ciudad provoca que las coladeras se tapen y se inunden las rúas. De por sí que el puerto siempre sufre de estos hechos cada año, aunarle la basura afecta considerablemente a los habitantes, ya que el acceso al trabajo, a la escuela o a cualquier destino se vuelve un caos. Sin embargo, falta una cultura ambiental, falta la concientización de preservar el medio ambiente. Por otro lado, se ha constatado que en diversas colonias del puerto existen espacios en donde se ve un acumulamiento de basura y las autoridades no hacen nada, ni implementan programas para combatir estos escenarios tan desagrables para cualquier persona que pase por el lugar, y en muchos casos solo se hace cuando una figura de la política va a visitar el asentamiento.

. A diario, el alcalde de Mazatlán Fernando Pucheta visita una colonia o comunidad distinta, a donde lleva a funcionarios y a cuadrillas de limpieza que recogen la basura y se llevan los autos abandonados. Todos lo trasmiten en vivo por redes sociales y el alcalde aprovecha para mostrarse cercano a la gente y sacar su lenguaje “popular. Tal vez Pucheta pudiera enfocar a ese personal a redoblar los esfuerzos que ya se hacen para limpieza de canales pluviales, porque aunque el huracán Dora aparentemente ya perdonó al puerto y no traerá lluvias, en cualquier momento se puede venir un aguacero y muchos canales siguen azolvados lo que puede causar inundaciones. Y ni hablar de personas asentadas en zonas de alto riesgo, algo que el municipio debería priorizar, incluso, aunque todo lo transmita en vivo como acostumbra.