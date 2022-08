Las evasivas a la presa Piedra Labrada

Con el tiempo encima, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, sacará adelante el Congreso Estatal de la organización. Esto será el miércoles para recoger propuestas de “los compas” que llevarán al Congreso Nacional que se realizará los días 26, 27 y 28 del presente mes en Durango. Algunos dicen que en el Congreso Estatal será un “grillerío” porque algunos podrían plantear la vía de la confrontación con los gobiernos morenistas, pero otros desechan esa ruta para tomar la del diálogo y la negociación para lograr resolver los problemas en los ejidos. Lo más seguro es que salga adelante esta última postura. Ahí se van a elegir 10 delegados que irán comisionados por Sinaloa para que hagan valer la voz de los cenecistas en Durango.

Para los agricultores de Mocorito, el proyecto de la presa Piedra Labrada es un sueño. Y es que tienen ya más de una década luchando por concretar este proyecto, pero las autoridades municipales y estatales han estado al margen y poco se han inmiscuido en el tema. Inclusive, en una de sus vistas a Guamúchil, el gobernador Rubén Rocha Moya fue cuestionado sobre este proyecto y prefirió evadir esta pregunta con el argumento de que estos no eran proyectos suyos. Esto como que no les cuadró a los agricultores morenistas que aseguraban que se había llegado el momento de que esta presa sea una realidad. Con la postura de Rocha Moya no están tan seguros ya.

Aunque será hasta marzo del próximo año cuando se lleve a cabo el cambio de directiva en el Módulo de Riego Petatlán en Guasave, por lo menos ya andan dos aspirantes bien encampañados, pues aunque la convocatoria sale hasta octubre, están tratando de llevar agua a su molino desde ya. Arnoldo Armenta Morales es uno de ellos, quien aseguró que hay varias irregularidades en ese módulo, entre ellas la poca transparencia en el manejo de los recursos para la limpieza y mantenimiento de drenes y canales. El otro que anda con todo es Roberto Valdez Arredondo, actual presidente del Comité Campesino No. 8 y expresidente del módulo Petatlán, quien asegura que se necesita de su experiencia para sacar adelante ese organismo. Ya veremos cuántos aprontados se siguen sumando en los próximos días.

Los productores temporaleros de La Noria, en Mazatlán, están padeciendo por la falta de lluvias, asegura el líder de la comunidad, José Osuna. Pese a la cercanía que tienen con la presa Picachos, no ven beneficios; y aunque entienden que el proyecto del acueducto es para Concordia, exhortan al gobierno del estado para que también puedan beneficiarse.

Las lluvias torrenciales que pronosticó este fin de semana el Sistema Meteorológico Nacional en la zona centro de Sinaloa generaron al principio la esperanza de que sirvieran para recuperar las presas, y con ello garantizar el riego durante el periodo productivo otoño-invierno. Todo parecía seguro. Hasta el personal de Protección Civil Culiacán, que encabeza Jesús Bill Mendoza, alertaron a los síndicos ante la posible tormenta. Pero no pasó de lluvias leves y aisladas. Las presas están casi al 35 por ciento, lo que al menos mantienen el optimismo entre los productores de una mayor recuperación.